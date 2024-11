Berührende Kompositionen: „Please, Save Yourself“

Vor kurzem erschien das neue Album der grandiosen österreichischen Musikerin Mira Lu Kovacs. Auf „Please, Save Yourself“ liefert sie neun berührende Songs, die einem nicht nur helfen, die Welt leichter zu ertragen, sondern auch als Appell zur Selbstermächtigung verstanden werden können. Am 19. Februar tritt die Sängerin im Stadtsaal (6., Mariahilfer Straße 81) auf.

Hoffnung

Nach zehn Alben und zahlreichen Features und Kooperationen in elf Jahren hat sich bei der Sängerin, Singersongwriterin, Komponistin und Produzentin Mira Lu Kovacs eine nie dagewesene Ruhe ausgebreitet. Es war immer schon so, dass man mit ihrer Musik die Welt leichter ertragen konnte, jetzt aber startet die Ausnahmemusikerin in die nächste große Etappe.

„Please, Save Yourself“ ist eine schwebende Intervention, ein Ausstieg aus der Abwärtsspirale, das Ziehen einer gesunden Linie zwischen Eigen- und Fremdverantwortung und letztlich – mit allen Schwierigkeiten – ein Katapult in die Love Zone.

19.2.25

