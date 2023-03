Besonders im Frühling: Sex ist auch gefährlich

Statistisch gesehen steigt die Gefahr von Blasenentzündungen im Frühling an, das hat im wahrsten Sinne des Wortes einen heißen Grund: Die Menschen haben jetzt Umfragen zufolge mehr Sex als in den ungemütlichen Wintermonaten. Und beim Geschlechtsverkehr können vor allem bei Frauen Bakterien in den Körper eindringen – und dabei ist die Blase besonders gefährdet.

Was man dagegen tun kann? Auf Sex zu verzichten, ist keine ratsame Lösung. Vor allem keine, die auf Dauer Spaß macht. Experten raten vielmehr, nach dem Sex auf die Toilette zu gehen oder mit Kondomen zu ver­hüten.

Antibiotika-Kur

Wenn man die Ent­zündung trotzdem bekommt, merkt man es recht schnell: Der Schmerz beim Urinieren ist brennend und kann unerträglich sein. Was dann hilft? Vor allem viel Wasser trinken, um die Bakterien ­aus der Blase zu bekommen. Auch Wärme kann man zur Schmerzlinderung empfehlen.

Natürlich ist ein Arztbesuch immer ratsam: Meist wird eine kurze Antibiotika-Kur verschrieben, im Normalfall ­genügen drei Tage.