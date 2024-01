„Beweg dich schlau!“ mit Skistar Neureuther

„Beweg dich schlau!“ heißt es seit rund zwei Jahren in den 86 Kindergärten und Horten der St. Nikolausstiftung. Das Programm wurde vom ehemaligen Skistar Felix Neureuther ins Leben gerufen. Heuer gibt es für alle Standorte die Möglichkeit, Aktionstage mit einem Coach zu veranstalten.

Sämtliche Kindergärten und Horte wurden im Zuge der Kooperation mit „Beweg dich schlau!“-Boxen ausgestattet. Gefüllt sind diese mit wertvollen und anregenden Spielmaterialien sowie Impulskarten für Pädagogen, damit Kinder zu vielfältigen Bewegungsimpulsen anregt werden. Die Ganzheitlichkeit des Programms wird durch die wissenschaftliche Begleitung der Technischen Universität München unterstrichen.

Skistar übt mit den Kindern

Das in dieser Form einmalige Angebot umfasst spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren. „Mein Ziel ist es, Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln und sie gleichzeitig zu motivieren, mit spielerischen Bewegungsübungen ​Kopf und Körper zu aktiveren. Denn Bewegung ist wichtig für eine gesunde Entwicklung“, unterstreicht Felix Neureuther die gesundheitliche Komponente dieser Initiative. Regelmäßig besucht er selbst Kindergärten, um mit den Kindern gemeinsam die Übungen zu machen.

Bewegung im Kindergarten Hütteldorf

Die Initiative richtet sich primär an Kinder in den Altersgruppen von 1 bis 3 Jahren sowie von 4 bis 6 Jahren und enthält für beide Altersgruppen ein speziell zugeschnittenes Angebot. Die Freude und Aufregung war auch im Pfarrkindergarten Hütteldorf groß, als Felix Neureuther die Einrichtung besuchte, um mit den Kindern einige Übungen auszuprobieren. Laufen, springen, werfen, fangen, zählen – alles war dabei. Großer Wert wurde aber auf Koordinationsübungen, Teamfähigkeit, Merkfähigkeit und die Vermittlung der Freude an Bewegung gelegt.

„Beweg dich schlau!“-Aktionstage geplant

Gegen Ende des heurigen Kindergartenjahres haben alle Standorte die Möglichkeit, einen Aktionstag mit einem „Beweg dich schlau!“-Coach im Kindergarten zu machen. Zu diesem werden auch die Eltern eingeladen und gemeinsam mit den Kindern werden spannende und lustige Bewegungsaufgaben durchgeführt. Einem bewegten und gesunden 2024 steht somit nichts im Wege.

Weitere Infos unter Beweg dich schlau oder Felix-Neureuther-Stiftung