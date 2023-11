Bezirks-Awards: Strahlende Sieger in der Landstraße!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Bezirks Medical Awards gekürt. Bei einer unvergesslichen Gala wurden Dienstagabend die Preisträger aus der Landstraße im wunderschönen Festsaal des Amtshauses geehrt und ­gebührend gefeiert.3

Die strahlenden Sieger dürfen sich ab sofort die beliebtesten Unternehmen des 3. Bezirks nennen: Beim Bezirks Business Award des WBB gab’s auch heuer glück­liche Gewinner in den Kate­gorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Auch die begehrten Bezirks Medical Awards wurden erneut an die engagiertesten Ärzte und Pflegeinstitu­tionen im 3. Bezirk vergeben.

Ins­gesamt 108.000 Stimmen ­wurden von den Lesern des Wiener Bezirksblatts abgegeben – so wurden die diesjährigen Top-Unternehmen der Landstraße ermittelt. Neben den Gewinnern und vielen Gästen war auch der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger von der Veranstaltung begeistert. Unterstützt wurde der Wirtschaftsevent von starken Partnern.

Alle Sieger vom 3. Bezirk

Die drei Landstraßer Gewinner bei den Bezirks Medical Awards sind die ­Klinik Landstraße, das Wiener Rote Kreuz und Barbara Weywoda Psychotherapie & Coaching. Auch beim Bezirks Business Award gab es bei den Preisverleihungen strahlende Gesichter. Bei den Kleinbetrieben (bis neun Mitarbeiter) ging Platz eins an Beans Kaffeehandel, Platz zwei holte das Modelabel Burell von Elwira Burdzy, Platz drei ging die an Kabarettistin Guggi Hofbauer. Bei den Mittelbetrieben (10 bis 49 Mitarbeiter) gewann die Tanzschule Ballsaal Wien, der 2. Platz ging an das Kunst Haus Wien, den 3. Platz sicherte sich das Autohaus Erdberg. Bei den Großbetrieben (mehr als 50 Mitarbeiter) siegte die sReal Immobilienvermittlung vor dem Werbeunternehmen Gewista und John Harris Fitness Sofiensäle.