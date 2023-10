Bezirks Business Awards: die Gewinner in Hietzing

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Gestern wurden im Amtshaus Hietzing die Preisträger aus dem 13. Bezirk geehrt.

Stolze Gesichter und eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung erlebten die Gäste kürzlich im Festsaal des Amtshaus Hietzing. Kein Wunder, schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 13. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatt gaben wienweit ihre Stimme ab und machten die Bezirks Business Awards damit zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden Abend (Christian Gerzabek)

Ziel dieser Auszeichnungen ist es, Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen. Bezirksvorsteher-Stv. Christian Gerzabek begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, er wies auch darauf hin, dass „das Amtshaus stets ein lebendiges Haus sein soll und ich mich mit Ihnen auf einen spannenden Abend freue.“ Und das wurde er auch. Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Allianz, ViennaEstate und natürlich der Wiener Wirtschaftskammer, die an diesem Abend von Gabriele Taschler vertreten wurde. „Es ist wichtig, deutlich zu zeigen, was die Unternehmer im 13. Bezirk gemeinsam mit ihren Mitarbeitern leisten.“ Diese Leistungen kann sich wirklich sehen lassen und wurde mit einem sichtbaren Zeichen ausgezeichnet.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde das KWP Haus Rosenberg, dessen neue Direktorin Sabine Steinböck den Preis entgegennahm und sich auch im Namen der rund 200 Mitarbeiter bedankte. Sie nutzte die Gelegenheit auch gleich dazu darauf hinzuweisen, „dass in unserem Haus momentan ein paar Wohnungen frei sind.“. Ein weiterer Preis ging an eine Ordination, die sich den Tieren verschrieben hat. Genauer gesagt einem ganzen bestimmten Tier, wie der Name schon sagt. Ausgezeichnet wurde die KATZENPRAXIS und Marie-Theres Hoyer-Kammerhofer bedankte sich mit den launigen Worten „Bei uns gibt es nur Katzen, Prosecco und Kaffee“.

Die dritte Auszeichnung ging an das St. Josef Krankenhaus, das dafür verantwortlich ist, dass sehr viele Wiener von Geburt Hietzinger sind. „Mit 4.000 Geburten im Jahr sind wir die größte Geburtsklinik Österreichs, so Gerhard Fuchs.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich die VER KOST BAR Grätzl Vinothek den Sieg. Entgegen genommen wurde die Auszeichnung von Peter Krammer, der mit einem Augenzwinkern das Geheimnis seines Erfolges verriet. „Jeder, der uns besucht, muss sich die Zeit für ein Glaserl zum probieren nehmen. Das hat uns wahrscheinlich viele Stimmen gebracht.“ Damit verwies er MYOPTIC, den Sieger des Vorjahres auf den 2. Platz. Michael Nader, der den Preis mit seiner Optikerin Adaeze Mgbako entgegennahm versprach „nächstes Jahr zielen wir wieder auf den obersten Podestplatz“. Bronze ging an Verena Brunner Schönbild Fotografie, der Firmenname gleichzeitig auch Programm ist.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an HERMES Cafe Restaurant Labstelle im Lainzer Tiergarten. Geführt wird es von Michael Ramssl und das ausgesprochen erfolgreich, wie das heurige Ergebnis zeigt. „Im Vorjahr konnten wir den 3. Platz holen. Danke an unsere Gäste, die uns heuer gleich zwei Stockerlplätze überspringen ließen.“. Dicht gefolgt: Die Korkisch & Partner GmbH, vertreten durch Mario Schwing und Andreas Kantner, die stolz darauf sind, dass man „bei uns alles aus einer Hand bekommt. Von Installationen über Wärmepumpen bis hin zu Photovoltaik.“ Platz 3 ging an Red Zac Fernsehdoktor Schwarz GmbH. Geschäftsführer Franz Josef Mair teilte den feierlichen Moment mit seiner Lebensgefährtin Katherina Maderthaner und Tochter Paula.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern mussten die SWIETELSKY AG (Bronze) und der Media Markt Hietzing den Siegeskranz dem Tiergarten Schönbrunn überlassen.

Direktor Stephan Hering-Hagenbeck gab die Ehrung mit bewegenden Worten an seine Mitarbeiter weiter„Danke an unserer großartiges Team, die es schaffen das kulturelle Erbe und die artgerechte Tierhaltung perfekt zu vereinen.“ Auf die Frage welches der rund 8.000 Tiere nun sein Liebling ist, antwortete er charmant „Das kann ich ihnen nicht sagen. Alle sind mir gleich lieb. Das ist genauso wie bei Kindern.“

Wer sich selbst ein bewegtes Bild von diesem besonderen Abend machen möchte, kann das auf W24. Erstmals war das Wiener Stadtfernsehen dabei und fasste das Event filmisch zusammen.

Die Bezirks Medical Awards

Häuser zum Leben – Haus Rosenberg

KATZENPRAXIS Dr. Hoyer & Dr. Kamm OG

St. Josef Krankenhaus Wien

Der Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: VER KOST BAR Grätzl Vinothek

2. Platz: MYOPTIC Handelsges m b H

3. Platz: Schönbild Fotografie

Mittelbetriebe

1. Platz: Hermes Café Restaurant

2. Platz: Korkisch & Partner GmbH

3. Platz: Fernsehdoktor Schwarz GmbH

Großbetriebe

1. Platz: Schönbrunner Tiergarten GesmbH

2. Platz: Media Markt Hietzing GmbH

3. Platz: SWIETELSKY AG