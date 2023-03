Bezirksagentur für die Ferne

Sehnsucht nach einem ­Urlaub in der Karibik, nach einem Kamelritt in Abu Dhabi oder einen Aufenthalt bei den Kängurus in Aus­tralien? Wenn ja, dann kann geholfen werden. Dafür stehen ja auch jede Menge Reisebüros zur Verfügung, die sich mit Pauschalangeboten zu überbieten trachten und die Urlauber auch gleich massenweise versorgen. Ein wenig anders und sehr individuell geht’s in der „Mobilen Reiseagentur“ von Michaela ­Weselik in der Währinger ­Passage, Gentzgasse 21, ganz ohne Palmenstrand-Poster zu.

Fast versteckt, auf Stiege 2, ist in Top 11 das Büro der Reise-Fachfrau untergebracht. Hier ­locken statt Bildern von Süd­seestränden handfeste Informa­tionen die Interessenten, hier werden Nägel mit Köpfen gemacht, wenn es darum geht, nach den eigenen Wünschen – mit Reiseführer oder auf sich gestellt – die Urlaubs- oder Abenteuerreise zu planen. ­Reiseplanung nach Maß also.

Stammkunden

Michaela Weselik bringt ihre in 12 Jahren gesammelten Erfahrungsschätze ein und weiß Rat und Hilfe, wenn einmal etwas nicht im Reiseführer steht. Sie hat ihre private Leidenschaft zum Beruf gemacht, und das schätzen ihre Kunden. Kontakt: office@mw-reiseagentur.at, ­Tel.: 0664/382 11 82.