Genussurlaub und Vielfalt: Die Apartments der BG Styria Aparthotel-Gruppe

Genussurlaub in Apartments gepaart mit einer Vielzahl an Freizeitaktivitäten – das erleben Sie in den Häusern der BG Styria Aparthotel-Gruppe. Machen Sie in der hügeligen Region der Südoststeiermark – mitten im Thermen- und Vulkanland Steiermark – Ihre Urlaubsträume zu Erlebnissen.

Bewegung, Kulinarik, Erholung und Staunen

Mit einem herzlichen Servus begrüßen Sie die HausleiterInnen persönlich in Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg. Vom ersten Moment Ihres Urlaubes können Sie entspannen und sich den unzähligen Möglichkeiten für Bewegung, Kulinarik, Erholung oder Staunen hingeben. Sowohl Bad Gleichenberg als auch Bad Radkersburg sind in die Route 66 eingebettet, entlang der sich zahlreiche künstlerische, historische oder kulinarische Ausflugsziele präsentieren.

Drei Unterkünfte in Bad Gleichenberg

In Bad Gleichenberg haben Sie die Wahl, Ihren Ansprüchen entsprechend das perfekte Haus auszuwählen

Das Landhaus Bad Gleichenberg wird von Linda Knoll geleitet und ist der perfekte Ort für Familien mit Kleinkindern oder auch Pärchen und Freundesrunden. Die Größe der Wohneinheiten mit bis zu 65 Quadratmeter schafft auch für eine mehrköpfige Mädls- oder Männerrunde oder die Großfamilie Platz. Das inkludierte Frühstück und der Pool mit Sonnenterrasse machen den Tag von früh bis spät zum perfekten Urlaubserlebnis.

Ferien am Kurpark ist der ideale Ort für einen längeren Urlaub im Zentrum von Bad Gleichenberg. Die komplett eingerichteten Wohneinheiten verfügen über eine vollwertige Küchenzeile, das Gefühl von Daheim-sein wird damit geweckt.

Der Genuss-Campingplatz in Bad Gleichenberg bietet mit 19 gepflasterten Stellplätzen inklusive Rasenfläche allen Campingfreunden mit Caravanen, Wohnmobilen oder Campingbussen. Die sanitären Einrichtungen sind direkt in der Gleichenberg Halle, in der auch Tennisplätze und ein Fitnessstudio gegen Aufpreis angeboten werden.

Bad Radkersburg als Radfahrdomizil

Das Aparthotel Bad Radkersburg ist das perfekte Urlaubsdomizil für Familien und Paare, die die Bewegung mit dem Fahrrad lieben. Hausleiterin Petra Hofmann und ihr Team wissen durch die Bett+Bike-Zertifizierung des Aparthotels alles, was für den Radfahrer wichtig und richtig ist. Gestartet wird der Tag mit einem köstlichen Frühstück, Ausklingen kann dieser am Pool mit der Sonnenterrasse.

In allen Häusern und am Campingplatz sind Hunde herzlich willkommen. Auch Parkplätze stehen überall kostenfrei ausreichend zur Verfügung. Im Landhaus Bad Gleichenberg und im Aparthotel Bad Radkersburg stehen Räumlichkeiten für das eigene Fahrrad bereit.

Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg

Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg verzaubert Sie entlang des „Pfad des Lebens“ in eine Welt der Ruhe und Erholung. Das Thermalwasser-Innenbecken und das Thermalwasser-Außenbecken sind der zentrale Ankerpunkt für Ihre Gesundheit. Schwimmen Sie mitten im 20 Hektar großen Curpark und inhalieren Sie die gesunde Luft, die dieser spendet. Ergänzt wird das Angebot der Therme der Ruhe durch die Saunawelt mit täglichen Spezialaufgüssen und das Restaurant Magnolie.

Öffnungszeiten und Kontakt Die Therme der Ruhe Täglich von 9 bis 21 Uhr

Donnerstag von 9 bis 22 Uhr Die Saunawelt täglich ab 10 Uhr T: 03159 2294-4050

M: therme@therme-der-ruhe.at

www.therme-der-ruhe.at

Kontakt BG Styria Aparthotel:

BG Styria Aparthotel GmbH, Kaiser Franz Josef Straße 5/2, 8344 Bad Gleichenberg

T: +43 3159 44601-19, M: styria@styria-aparthotel.at | styria-aparthotel.at