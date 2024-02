Bounce-Fight-Night gleich mit zwei Titel-Kämpfen!

Der 6. April geht in die Kampfsport-Historie der Stadt ein: Im Hotel Intercontinental kämpfen gleich zwei Boxerinnen um den größtmöglichen Titel!

Das gab’s noch nie: Gleich zwei kampferprobte Sportlerinnen des Bounce-Klubs (Enenkelstraße, Ottakring) boxen am 6. April um die Weltmeisterschaft! Michaela Kotaskova (32) tritt um den WBF-WM-Gürtel im Weltergewicht an. „Gegnerin ist die erfahrene Argentinierin Erica Alvarez. „Sie ist Südamerika-Meisterin und in meinem Alter. Ich werde sie fix nicht unterschätzen“, so Kotaskova, die erst vor kurzem auf Trainingslager in Chicago war.

Wesner verteidigt Titel

Zweites Highlight der Bounce-Fight-Night: Im Leichtgewicht steigt die routinierte Nicole Wesner (46) in den Ring, um ihren Titel zu verteidigen. Der ursprüngliche Kampf am 2.12. hatte wegen Krankheit abgesagt werden müssen. Gegnerin über 10 Runden ist die Serbin Nina Pavlovic, eine routinierte Boxerin und Kickbox-Europameisterin. Für Nicole Wesner (Bild unten) ist es ihr 20. Profikampf (19 Kämpfe: 18 Siege – 1 Niederlage). Ein toller Box-Abend wartet im Hotel Intercontinental im 3. Bezirk auf die Gäste.

Bild: FRB Media/Christopher Blank.