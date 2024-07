Spielspaß: Tolle Brettspiele für Kinder ab 3 Jahren

Brettspiele sind eine wunderbare Möglichkeit, Kindern spielerisch wichtige Fähigkeiten wie logisches Denken, Geduld und Zusammenarbeit zu vermitteln. Bei schönem Wetter bieten sich viele dieser Spiele auch hervorragend an, um sie im Freien zu spielen. So können die Kinder frische Luft schnappen und gleichzeitig eine Menge Spaß haben.

Ronny Roller – Straßenwalze fegt übers Spielbrett

“Rette sich wer kann” heißt es im actionreichen Kinderspiel “Ronny Roller” vom österreichischen Spieleverlag Piatnik. Ronny in seiner Straßenwalze macht einfach alles platt, was sich ihm in den Weg stellt. Da hilft nur eins: Schnell die eigenen Verkehrshütchen die Straße überqueren lassen und sie so rasch in Sicherheit zu bringen. Das einfache Spielkonzept ermöglicht einen schnellen Einstieg und lässt doch – altersentsprechend – viele Möglichkeiten offen. Würfelglück und ein wenig taktisches Geschick verhelfen zum Sieg.

Ronny Roller

Spieltyp: Kinderspiel

Alter: Ab 5 Jahren

Anzahl: 2 – 4 Personene

Spieldauer: ca 10 Minuten

Preis: ca €29,65 Euro

Der achtsame Tiger – Das tierisch spannende Merkspiel

Wo steckt der achtsame Tiger? Dieses besondere Memo-Spiel lässt sich auf zwei Arten gewinnen: Gesucht wird entweder der lustige Tiger, oder die Kinder sammeln möglichst viele unterschiedliche Tierfreunde. Diese Entscheidung treffen die Kinder vor jedem Zug. Dann wird es spannend: Decken sie nur die gesuchte Kategorie auf, dürfen sie weitermachen. Doch decken sie ein falsches Plättchen auf, endet ihr Zug. Wer merkt sich mehr Plättchen und behält gute Nerven? Der achtsame Tiger ist ein liebevoll gestaltetes Kinderspiel zum gleichnamigen Bilderbuch von Przemyslaw Wechterowicz.

Der achtsame Tiger

Alter: ab 5 Jahren

Anzahl: 2-5 Personen

Spieldauer: 15 Minuten

Preis: €11,99 Euro

XXL Puzzle – Rotkäppchen

Das „XXL Puzzle – Rotkäppchen“ ist mit 30 Puzzleteilen schon für Kinder ab 3 Jahren bestens geeignet. Es kombiniert zwei Spielkonzepte miteinander. Zum einen ist es ein kindgerechtes Puzzle, dessen extragroße Steine allein oder gemeinsam zusammengesetzt werden können. Fertig gebaut animiert es dazu, die Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf zu erzählen. Besonders viel Spaß macht das, wenn dabei die in der Packung enthaltenen Handpuppen der Hauptfiguren zum Einsatz kommen.

XXL Puzzle – Rotkäppchen

Alter: ab 3 Jahren

Preis: €9,99 Euro

„Die verdrehte Spuknacht“: Schnell finden und verschwinden

Die Glocken läuten zwölf Mal, es ist Mitternacht, es ist Geisterstunde. Fast lautlos und wie von Geisterhand öffnen sich die Tore des alten Schlosses. Mutig und doch nicht ganz ohne Angst treten die drei Magier Vicky, Conrad und Mila ein und erleben „die verdrehte Spuknacht“ – denn im Schloss treiben Gespenster ihr Unwesen. Schaffen es die Freunde, alle Aufgaben zu erfüllen und den verspukten Ort zu verlassen, bevor sich die Pforten wieder schließen?

Die verdrehte Spuknacht

Spieltyp: Kooperatives Spiel

Anzahl Spielende: 1-4

Alter: ab 5 Jahren

Zeit: ca. 20 Minuten

Preis: €37,99 Euro (UVP)

