Brunn am Gebirge: Liebevoller Adventmarkt im Heimathaus

Das Heimathaus in Brunn am Gebirge hüllt sich in Weihnachtsglanz und bietet bei einem kleinen Adventmarkt allerlei allerlei Kunsthandwerk, Selbstgemachtes und kulinarische Köstlichkeiten.

Die Eröffnung des liebevoll gestalteten Adventmarkts im Heimathaus Brunn am Gebirge erfolgte durch Bürgermeister Dr. Andreas Linhart und wurde vom Kinder Tanz- und Musikverein – mit den Obfrauen Martina Faber und Isabella Ramerseder – musikalisch begleitet. Besonders der weihnachtlich geschmückte Hof und Garten verzaubert jedes Jahr das Publikum und stimmt wunderbar auf Weihnachten ein. Kunsthandwerk für den Christbaum, köstliches Selbstgebackenes, allerlei für den großen und kleinen Hunger, natürlich auch Punsch in allen Variationen und vieles mehr warten auch noch die nächsten beiden Wochenenden auf zahlreiche Besucher. Die vorweihnachtliche Stimmung genossen unter anderem der neue Mödlinger SPÖ- Bezirksparteiobmann David Loretto, Webdesigner Christian Schwarz, Bürgermeister Andreas Linhart, gf GR Dieter Zelber, gf GRin Renate Feiks, gf GRin Gabriele Schiener, GR Michael Wukowits und natürlich Heimathausobmann Julius Niederreiter. Wo & Wann Heitmathaus Leopold Gattringer-Straße 34, 2345 Brunn am Gebirge Öffnungszeiten 16.30 bis 21 Uhr: 8. bis 10. Dezember

15. bis 17. Dezember