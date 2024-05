Wiener Neustadt: Ritter Ausstellung bis 29. Juni 2025

Ritter – kaum ein Begriff ist so omnipräsent und hatte über die Jahrhunderte bis heute einen so magischen Klang. Einblick in diese Welt bietet jetzt eine Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr.

Die Sichtweise, was und wie Ritter zu sein haben und wofür sie stehen, hat sich jedoch in den Zeitläufen stark gewandelt. Die Ausstellung „Ritter. Was wir von Ihnen träumen und wie sie wirklich waren“, die von 4. Mai 2024 bis 29. Juni 2025 im Museum St. Peter an der Sperr läuft, wirft nun einen frischen, neuen Blick auf das Phänomen Ritter. Zudem macht am 1. und 2. Juni ein ritterlicher Haushalt Station im Hof des Museum-Kreuzgangs. Ein umfassendes Ritter-Erlebnis für die ganze Familie!

„Das 200. Jubiläumsjahr des Museums St. Peter an der Sperr hat einiges zu bieten. Neben der momentan laufenden Mitmachausstellung ‚Mit und ohne Worte‘, gibt es jetzt eine neue Ausstellung, die bis nächstes Jahr gehen wird. Die Ritter-Ausstellung knüpft an die erfolgreichen Ausstellungen des Museums an und tritt an die Stelle der ‚Ansichtssache‘, die mit Anfang April geendet hat. Wenn sie einen ‚lebendigen‘ Exkurs in die Ritter-Thematik erleben wollen, dann lassen Sie sich das Wochenende ‚Erlebnis Mittelalter‘ mit dem Verein Historia Vivens 1300 nicht entgehen.‘“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Kulturstadtrat Franz Piribauer und KTM-Aufsichtsratsvorsitzender Bundesrat Matthias Zauner.

Zur Ausstellung

Mit Ulrich von Liechtenstein, geboren um 1200, also zur Zeit der Stadtgründung von Wiener Neustadt, erfahren Besucher die ritterlichen Tugenden im hohen Mittelalter. Giulio Camagni, Verfasser der Graphic Novel „Der Kaiser. Maximilian I.“ interpretiert diesmal die „Venusfahrt“ des Ritters, der auch vor Wiener Neustadt ritterlich in einem „Tjost“ gekämpft hatte.

In Kooperation mit dem Verein Historia Vivens 1300 werden Ausbildung und Alltag der ritterlichen Gesellschaft in vielen Facetten lebendig. Die Ausstellung wirft auch Schlaglichter auf die Geschichte des Rittertums von seinen Anfängen bis ins 16. Jahrhundert, seine Romantisierung und Transformation in der Gegenwart.

Zum „Erlebnis Mittelalter“

Der Verein Historia Vivens 1300 zeigt am 1. und 2. Juni, von 10 bis 17 Uhr, einen ritterlichen Haushalt auf Reisen. Dieser schlägt im Hof des Kreuzgangs seine Zelte auf – ein großes, luxuriös eingerichtetes Zelt einer adeligen Familie samt dem Lager ihres Gefolges. Erfahren Sie allerhand Wissenswertes über das Leben im Mittelalter; insbesondere des Adels und des gemeinen Volkes. Bewundern Sie die teils prunkvollen Gewänder bei einer Modenschau und wohnen Sie der ritterlichen Waffen- und Rüstschau bei.

Ausstellung „Ritter“ mit Kulturvermittlung (jeweils um 11 Uhr)

Kinderprogramm: Hast du dich auch schon immer gefragt, was Ritter so gemacht haben?