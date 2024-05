Wiener Neustadt: Straßen Kunst Festival am 17. und 18. Mai

Das beliebte NÖ Straßen.Kunst.Festival verwandelt die Wiener Neustädter Innenstadt am 17. und 18. Mai in eine große Bühne.

Die Besucher erwartet ein buntes Programm. Von Akrobatik, Artistik, Feuer über Musik, Comedy, Zauberei bis hin zu Spiel und Spaß. Bekannte Künstlerinnen und Künstler sowie brillante Shows bieten ein Outdoor-Vergnügen der ganz besonderen Art. Am 18. Mai gibt es zudem im Museum St. Peter an der Sperr drei Ausstellungen bei freiem Eintritt im Rahmen des Museumsfrühlings zu entdecken. Im Rahmen des Festivals wird auch die Begegnungszone Brodtischgasse am 18. Mai um 11 Uhr feierlich eröffnet. Genaueres hier: www.wiener-neustadt.at/de/stadt/aktuelles-detail/eoebrotischgasse

„Am Weg zum Kultur-Hotspot des südlichen Niederösterreichs setzen wir ganz besonders auf unsere bewährten Klassiker, die bereits in der Vergangenheit mehrere tausend Besucherinnen und Besucher begeistert haben. Das Festival besticht durch seine Kreativität, beeindruckt mit künstlerischen Fähigkeiten von internationaler Qualität und setzt darüber hinaus einen starken kulturellen wie wirtschaftlichen Impuls für unsere Innenstadt. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher an diesem Kultur-Wochenende und laden ein, unsere Innenstadt in all ihren Farben und Facetten zu erleben“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Kulturstadtrat Franz Piribauer und Stadträtin Erika Buchinger.

Zum Programm

Am Freitag zieht die bunte Straßen.Kunst.Parade der Künstlerinnen und Künstler vom Stadttheater bis zum Marienmarkt. Im Anschluss eröffnet Kulturstadtrat Franz Piribauer das Festival am Hauptplatz, umrahmt von Darbietungen der Ballettschule Danceadora und der MÄX Dance Crew. Am Samstag warten an acht Spielorten am Hauptplatz und in den drei Fußgängerzonen spektakuläre Darbietungen und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm zum Mitmachen.

Von Acts über Regio-Acts bis zu Side-Acts

Mit dabei: Andy Snatch mit seiner britischen Comedy-Circus-Show; Creme & Brulè mit einer atemberaubenden Feuer- und Clownshow; das Duo X Caso mit einer Mixtur aus Zirkus, Theater und Humor; Einrad-Weltmeisterin Janna, Pancho Libre mit seiner mexikanischen Akrobatik-Performance und das Soul Project zu Breakdance-Rhythmen. Dazu die Regio Acts Ortner4Dance und die Pantomimen Lemour. Als Side Acts fungieren die Stelzen-Geher „Die schrägen Vögel“, der verspiegelte Walking Act „Mirror Man“ und zudem gibt es Musik von den „Perlen on the Rocks“. An den Kinderstationen warten Jonglierkurse bei Zirkus Stoffl; Kinderschminken mit Birgit Dissauer (Funny Faces); die Skateschule Skate4fun sowie das klassische Kinderkarussell.

Alle Infos unter www.strassenkunstfestival.at