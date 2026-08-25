Bücher statt Bierzelt: Ein neues Festival der Verlage

Lesen, stöbern, plaudern: In Ottakring wird im September erstmals der Buchmarkt zum Festival. 35 unabhängige Verlage, 30 Lesungen und jede Menge literarische Entdeckungen warten auf Bücherfans. Der Eintritt ist frei!

Ottakring bekommt einen neuen Pflichttermin für alle, die lieber zwischen Buchseiten als zwischen Bierbänken auf Entdeckungsreise gehen: Am 19. und 20. September feiert der Ottakringer Buchmarkt seine Premiere. In den SOHO-Studios wird zwei Tage lang gezeigt, dass die heimische Buchszene weit mehr zu bieten hat als die großen Bestseller-Maschinen.

Für kleine Verlage

Unter dem Motto „Das Festival der kleinen und unabhängigen Verlage“ präsentieren 35 Verlage aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Ungarn ihre Bücher. Von Belletristik über Sachbücher bis zu Kinder- und Jugendliteratur reicht die Palette. Das Motto könnte also lauten: Reinspazieren, schmökern – und mit einer literarischen Überraschung wieder heimgehen.

30 Mal Literatur auf der Bühne

Für Lesefutter ist ebenfalls reichlich gesorgt: Gleich 30 Veranstaltungen stehen auf der Lesebühne auf dem Programm.

Clara Heinrich ist in Ottakring dabei (Bild: Amelie Amei Kahn-Ackermann).

Mit dabei sind unter anderem Bachmann-Preisträger Tex Rubinowitz, der aus „Little Woody Allen“ liest, sowie Clemens-Brentano-Preisträgerin Clara Heinrich mit „Pusztagold“. Die Wiener Alltagspoeten sind mit Andreas Rainer und ihrem bereits dritten Band vertreten.

Tex Rubinowitz (Bild: Privat).

Auch abseits der klassischen Literatur wird es spannend: Philosophin Amani Abuzahra widmet sich in „Ein Ort namens Wut“ einem hochemotionalen Thema. Thriller-Fans kommen bei Roman Klementovic und „Immerkalt“ auf ihre Kosten. Und ORF-Journalistin Yvonne Lacina-Blaha bringt mit „Das weißt du doch! Ein Wochenende mit Mia & Leon“ auch jüngere Leserinnen und Leser ins Spiel.

Das Buch als Erlebnis

Der Ottakringer Buchmarkt will dabei mehr sein als eine Verkaufsveranstaltung mit ein paar Lesestühlen. Kleine und unabhängige Verlage stehen im Mittelpunkt – also jene Häuser, bei denen ungewöhnliche Ideen, besondere Stimmen und Bücher abseits des Mainstreams eine Bühne bekommen.

Und das Beste für alle Schnäppchenjäger, Kulturfans und neugierigen Flaneure: Der Eintritt ist frei.

Die wichtigsten Infos

Wann? 19. und 20. September 2026, jeweils 10 bis 18 Uhr

Wo? SOHO Studios, Liebknechtgasse 32, 1160 Wien

Eintritt: frei