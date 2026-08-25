Bei Stromstörungen sind die Wiener Netze auf Draht

Die Versorgungssicherheit in Wien bleibt weiterhin top. Die Störungsstatistik der E-Control Austria weist für 2025 bisherigen Rekordwert von 14,46 Minuten für die Wiener Netze aus.

Die alljährlich von der Regulierungsbehörde publizierte Ausfall- und Störungsstatistik beschäftigt sich mit der Sicherheit der Stromversorgung in Österreich. Nach Bundesländern aufgeschlüsselt wird ausgewiesen, wie viele ungeplante Versorgungsunterbrechungen über ein Kalenderjahr gesehen vorkommen. Österreich hat traditionell Top-Werte im internationalen Vergleich. Hierzulande müssen Stromkunden im Schnitt lediglich rund 17 Minuten im Jahr ohne Strom auskommen.

Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt von einer Versorgungsunterbrechung betroffen zu sein, ist sehr gering. „Dass Wien zu den Städten mit der höchsten Versorgungssicherheit zählt und Stromausfälle die absolute Ausnahme bleiben, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Investitionen in unsere Infrastruktur. Bis 2030 investieren die Wiener Stadtwerke mehr als 10,7 Milliarden Euro – die Hälfte davon fließt direkt in Netze und Energie. So sichern wir die stabile Versorgung der Stadt auch für kommende Generationen”, sagt Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.

Wien mit Top-Werten

Im Jahr 2025 erreichten die Wiener Netze einen Rekordwert. „Die Kennzahl SAIDI gibt an, wie lange Stromkunden, wenn von einer Stromstörung betroffen, ungeplant nicht versorgt waren“, erklärt Gerhard Fida, Vorsitzender der Wiener Netze Geschäftsführung. „Nur 14,46 Minuten war die durchschnittliche Dauer von Versorgungsunterbrechungen im Jahr 2025. Das ist ein absoluter Bestwert und bescheinigt den Wienerinnen eine sehr stabile und sichere Stromversorgung.“

Wien lag damit auch unter dem Bundesschnitt von 16,62 Minuten. Im Versorgungsgebiet der Wiener Netze ist man außerdem statistisch gesehen nur etwa alle 4 Jahre überhaupt von einem Stromausfall betroffen.