Bühne frei fürs Wiener Kabarettfestival!

Ab 24. Juli spielt im Arkadenhof des Rathauses wieder Kleinkunst im großen Stil auf. Schieflachen kann man sich gleich am ersten Tag bei Viktor Gernots Programm „Schiefliegen“ über Gott und die Welt und das, was im Leben alles schiefgehen und schiefliegen kann.

Weitere Top-Acts sollen bis Ende Juli für Lacher sorgen. 25.7.: Eva Karl Faltermeier („TAXI. Uhr läuft“) und Gernot Kulis („Best Of 20 Jahre Ö3 Callboy“); 26.7.: Kernölamazonen („LiederLiebesReisen: Reloaded“); 27.7.: Gery Seidl („beziehungsWEISE 1. Teil“), 28.7.: Clemens M. Schreiner („Das Beste vom Guten“) und Nina Hartmann („Endlich Hausfrau“) sowie am 29.7. Ina Regen + Band („Fast Wie Radfahren – Tour 2023“). Sieben junge Nachwuchskünstler erhalten zudem die Chance, sich vor den Hauptacts auf der großen Bühne zu präsentieren.

Rahmenprogramm und Kulinarik

Schon ab 18 Uhr verwöhnt der Wiener Rathauskeller an den Festivaltagen mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken. Partnerstände sorgen wieder für ein ausgiebiges Rahmenprogramm vor, nach und zwischen den Live-Acts. Für gute Unterhaltung ist also auch in den Pausen gesorgt. Weitere Infos und Tickets: www.wienerkabarettfestival.at