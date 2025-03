Wissenschaft mit Wiener Charme: „Café Creativ“ in der vierten Runde

Am 22. April 2025 verwandelt sich das traditionsreiche Café Landtmann erneut in eine Bühne für kluge Köpfe und kreative Denkanstöße.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Café Creativ“ wird diesmal niemand Geringerer als Werner Gruber zu Gast sein – Physiker, Buchautor und bekanntes Gesicht aus der populärwissenschaftlichen Szene, etwa durch die „Science Busters“.

Werner Gruber: Wissenschaft mit Tiefgang und Humor

Gruber steht für einen spannenden Mix aus wissenschaftlicher Präzision und unterhaltsamer Präsentation – eine Kombination, die ihn zu einem Publikumsliebling macht. Unter dem Titel „Künstliche Intelligenz und Geopolitik: Die Zukunft der Macht“ wird er sich mit einem der brisantesten Themen unserer Zeit auseinandersetzen.

Künstliche Intelligenz als geopolitischer Gamechanger

Was passiert, wenn Algorithmen politische Machtstrukturen beeinflussen? Welche Rolle spielt KI im globalen Wettbewerb um Ressourcen, Einfluss und Sicherheit? Werner Gruber liefert in seiner Keynote nicht nur Antworten, sondern regt auch zum Nachdenken über ethische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen an, die mit dem rasanten technologischen Fortschritt einhergehen.

Mit Helmut Schneider, dem Chefredakteur von Wienlive, als Moderator ist zudem eine fundierte und lebendige Diskussion garantiert.

In der Tradition großer Denker – inspiriert durch die Wiener Moderne

„Café Creativ“ ist mehr als nur eine Vortragsreihe – es ist eine Hommage an die berühmte Wiener Kaffeehauskultur und ihre Rolle als geistiges Wohnzimmer großer Persönlichkeiten wie Ernst Dichter, Paul Lazarsfeld oder Maria Jahoda. Die Veranstaltung schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft, Marktkommunikation und gesellschaftlichem Diskurs – mit Wiener Schmäh und einer Auswahl an Kaffeehaus-Schmankerln inklusive.

Networking mit Stil – und Schmankerln

Der Abend beginnt um 18:00 Uhr mit einem Welcome Drink und der Vorstellung des Gastes. Von 18:30 bis 19:30 Uhr steht die Keynote samt Diskussion im Mittelpunkt. Danach lädt das Café zum entspannten Networking ein – in charmanter Atmosphäre und mit kulinarischer Begleitung.

Eintritt frei – aber schnell sein lohnt sich

Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Dabei gilt: First come, first served – auch mit Anmeldebestätigung wird der Einlass nur für die zuerst eintreffenden Gäste garantiert. Pünktliches Erscheinen ist daher dringend empfohlen.

Ein besonderer Dank gilt dem Fachgruppenmitglied Andrè Reininger, der die Initiative zu diesem Abend ergriffen hat.