Fake News & Fakten: Liessmann eröffnet das „Café Creativ“

Die legendäre Wiener Kaffeehauskultur trifft auf moderne Marktkommunikation: Mit dem „Café Creativ“ startet die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien eine neue Veranstaltungsreihe.

Zum Auftakt am 19. Februar 2025 wird kein Geringerer als der renommierte österreichische Philosoph und Essayist Konrad Paul Liessmann im Café Landtmann erwartet.

Ein neues Veranstaltungsformat mit Tradition

Das Wiener Kaffeehaus war stets ein Ort der geistigen Auseinandersetzung. Schon Pioniere der Marktforschung wie Ernst Dichter, Paul Lazarsfeld, Maria Jahoda oder Herta Herzog führten dort inspirierende Fachgespräche. Die Atmosphäre der Kaffeehäuser förderte den intellektuellen Austausch und kreative Gedankenflüge.

Mit dem „Café Creativ“ knüpft die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien genau an diese Tradition an. Hier treffen sich Interessierte aus Werbung, Marktkommunikation und Medien, um sich bei Impulsvorträgen, Diskussionen und Networking auszutauschen.

Thema der Auftaktveranstaltung: „Lauter Lügen“

Den ersten Impulsvortrag der Reihe hält Konrad Paul Liessmann, einer der bedeutendsten Philosophen Österreichs. Unter der Moderation von Dr. Helmut Schneider, dem Chefredakteur des Magazins Wien Live, widmet sich Liessmann einem hochaktuellen Thema: „Lauter Lügen“ – News, Fake und Fakten.

In einer Zeit, in der Fake News und alternative Wahrheiten die öffentliche Meinung beeinflussen, wird Liessmann kritisch hinterfragen, welche Rolle Medien und Kommunikation in der heutigen Gesellschaft spielen.

Ein Abend voller Inspiration und Wiener Schmäh

Neben einem spannenden Vortrag erwartet die Gäste eine inspirierende Atmosphäre mit exklusiven Einblicken in die Welt der Marktkommunikation – und das alles in bester Kaffeehaus-Tradition. Dazu gibt es Wiener Schmankerl und eine großzügige Portion Wiener Schmäh.

Organisatorische Hinweise

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Das First come, first served-Prinzip gilt sowohl für die Anmeldung als auch für den Einlass. Nur die ersten 60 Gäste, die rechtzeitig vor Ort eintreffen, erhalten garantierten Zutritt.

Ablauf des Abends:

18:00 Uhr: Check-In & Welcome Drink

Check-In & Welcome Drink 18:15 Uhr: Vorstellung des Gastes

Vorstellung des Gastes 18:30 – 19:30 Uhr: Keynote & Diskussion

Keynote & Diskussion Danach: Networking mit Wiener Kaffeehaus-Schmankerln

Interessierte sollten sich also beeilen – dieser Abend verspricht, ein echtes Highlight für alle Kreativen und Kommunikationsprofis zu werden!