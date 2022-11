Christkindlmärkte Wien: Öffnungszeiten & Standorte

Glitzernder Christbaumschmuck, tausende Geschenksideen aller Art und natürlich Glühwein, Punsch und sonstige Köstlichkeiten: Ab 10.11. öffnen die Wiener Christkindlmärkte wieder ihre Pforten!

Adventhauptstadt

Wien ist unangefochten die Adventshauptstadt Europas: Die Stadt feiert heuer 300 Jahre Weihnachtsmarkt und zum Jubiläum laden 17 Märkte mit insgesamt 905 Ständen – darunter 161 Gastro-Stände – zu glitzernder Unterhaltung, Kulinarik und abwechslungsreichen Einkaufsmöglichkeiten ein. In keiner anderen Stadt in der EU gibt es mehr Weihnachtsmärkte als hier! Der größte Christkindlmarkt ist mit 125 Ständen heuer der Weihnachtsmarkt am Spittelberg.

Wie jedes Jahr werden die Christkindlmärkte vom Marktamt Wien bewilligt und kontrolliert. Das Marktamt wird auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene genau unter die Lupe nehmen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Adventmärkten. „Wir freuen uns, die Weihnachts- und Christkindlmärkte in Wien zum 300. Jubiläum in so großem Umfang und ohne Einschränkungen möglich machen zu können“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Öffnungszeiten und Standorte der Wiener Christkindlmärkte