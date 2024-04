Darüber spricht Meidling: Im Club12 wird diskutiert

In regelmässigen Abständen treffen sich in Meidling auf Einladung der SPÖ Meidling hochkarätige Experten und Politiker zum Club 12 – diskutiert wird über die brennendsten Themen, die die Bevölkerung bewegt.

Das Leben ist in Österreich für viele in den letzten Jahren teuer geworden. Während sie nicht wissen, ob sie im nächsten Monat lieber die Miete oder die Energiekosten bezahlen sollen, werden Einzelne trotz Teuerung immer reicher. Wieso ist das so und was können wir dagegen tun?

Darüber wird wieder mit einer hochkarätigen Expertenrunde diskutiert.

Am: 11. April 2024

Um: 18:00 Uhr

Ort: Ruckergasse 40

Zugesagt haben:

NR.in Julia Herr , geschäftsführende NR-Klubvorsitzende-Stellvertreterin

, geschäftsführende NR-Klubvorsitzende-Stellvertreterin LAbg. GRin Katharina Weninger , BA, Frauenvorsitzende

, BA, Frauenvorsitzende Christoph Prenner , MSc, AK Wien

, MSc, AK Wien Dr.in Barbara Schuster, Momentum Institut

Gastgeber: LAbg. GR Jörg Neumayer, MA

Moderation: Simone Erne, Themeninitiative Vorwärts Europa

Die Gäste erwartet ein interessanter und spannender Abend.

Bitte melde dich an unter wien.meidling@spw.at oder +43 1 534 27-1120.

Wer an den Thema interessiert ist, aber leider keine Zeit hat um persönlich vorbeizuschauen – die Diskussion wird im Live-Stream übertragen: