Das Herzstück des 1. Mega-Radhighways ist fertig

In der Praterstraße und der Aspernbrückengasse der Leopoldstadt wurde die vorletzte Etappe von Wiens erstem Mega-Radhighway baulich fertiggestellt. Dieser führt künftig auf einer Länge von sieben Kilometern vom Kagraner Platz bis in die City. Die klimafitte Umgestaltung der gesamten Praterstraße läuft weiter auf Hochtouren und wird im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Planungsstadträtin Ulli Sima, Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Selma Arapović, NEOS Sprecherin für Stadtentwicklung, sowie SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher haben selbst vor Ort in die Pedale getreten und den insgesamt rund 900 Meter langen Zweirichtungsradweg in Praterstraße und Aspernbrückengasse im 2. Bezirk eröffnet.

Neuer Zwei-Richtungs-Radweg

Bisher gab es entlang der Praterstraße auf beiden Seiten nur schmale Ein-Richtungs-Radwege. Mit der Umgestaltung entstand nun auf der stadtauswärts führenden Seite auf einer Länge von rund 900 Metern – vom Donaukanal bis zum Praterstern – ein bis zu 4,5 Meter breiter baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Der bestehende ca. 1,50 Meter breite stadteinwärts führende Ein-Richtungs-Radweg bleibt erhalten und wird in verbreiterter Form wieder befahrbar sein, wenn die Umgestaltung der Praterstraße abgeschlossen ist. Auf der Fahrbahn stadtauswärts vom Donaukanal bis zum Praterstern entfällt ein Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr, um mehr Platz für den Radverkehr zu schaffen. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, werden die Kreuzungsplateaus so angelegt, dass der motorisierte Verkehr und der Radverkehr klar voneinander getrennt sind.

Über 50 Neue Bäume und mehr Grünflächen

Im Bereich Aspernbrückengasse und Praterstraße werden 51 neue Bäume und 18 Hochstammsträucher gepflanz. Die großkronigen Platanen entlang der Praterstraße bleiben als wichtige Schattenspender erhalten. In der Aspernbrückengasse wird entlang des neuen Zwei-Richtungs-Radwegs ein zusätzlicher Grünstreifen mit neun Bäumen errichtet. Auch auf der gegenüberliegenden Seite entsteht entlang des Ein-Richtungs-Radwegs ein Grünstreifen mit Hochstammsträuchern.

Praterstraße wird klimafitte Flaniermeile

Zwei Wasserspiele und sechs neue Bäume machen künftig den Nestroyplatz klimafit und zu einem angenehmen Aufenthaltsort auch während der warmen Jahreszeit. Der Rosl-Berndt-Platz erhält ein Wasserspiel und zusätzliche Grünflächen. Insgesamt werden entlang der Route sechs Trinkbrunnen und vier in einer Grünfläche integrierte Nebeldüsen errichtet. 20 neue Bänke und 60 Einzelsitzgelegenheiten sowie 80 zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten runden das Angebot ab. An den Kreuzungen werden die Querungslängen für Fußgänger verkürzt, um Komfort und Sicherheit zu erhöhen. Die Fahrbahn wird während der Umgestaltungsarbeiten in weiten Teilen der Aspernbrückengasse und Praterstraße saniert.

Der Mega-Radhighway im Detail

Wiens erster Mega-Radhighway verbindet künftig die Donaustadt mit der City. Eine Übersicht über den Routenverlauf: