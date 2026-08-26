Das Kino-Fest des Jahres mit 100 Standorten!

Das Kinofest Österreich lädt am Samstag, den 12 September in mehr als hundert Kinos im ganzen Land. Ein Feiertag für alle, die Kino lieben, aber auch für diejenigen, die schon länger nicht mehr im Kino waren.

Einen ganzen Tag lang stehen große Geschichten, starke Emotionen, gemeinsames Lachen, Staunen, Mitfiebern und Gänsehaut im Mittelpunkt. Und das zu einem einheitlichen Ticketpreis von 5,90 Euro pro Film in allen teilnehmenden Kinos – ausgenommen Sonderformate.

20 Kinos in Wien

Die Vorfreude ist bereits spürbar: Mehr als hundert Kinos in ganz Österreich werden mitmachen, davon 20 in Wien. Hier finden sie die Liste der teilnehmenden Kinos: Das Kinofest Österreich. Es wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport unterstützt.

Damit wird ein starkes Zeichen für die österreichische Kino- und Filmkultur gesetzt. Denn Kino ist nicht nur Freizeitgestaltung, sondern auch ein wichtiger Kultur- und Begegnungsort – in Städten, Regionen und Gemeinden in ganz Österreich.

Ticketverkauf hat begonnen

Die ersten Betriebe haben den Ticketverkauf für diesen besonderen Kinotag bereits gestartet. Damit wird der 12. September schon jetzt zu einem Fixtermin für alle, die wieder einmal bewusst Zeit im Kino verbringen möchten – ob mit Freunden, Familie, Partnern oder ganz für sich.

Das Kino boomt, alte “Kinosaurier” ebenso wie neue Filmstätten (Bild: Istock).

Für alle, die Kino lieben

„Kino ist wieder da – und zwar mit voller Kraft. Das spüren wir in den Sälen, beim Publikum und in der gesamten Branche“, erklärt Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe. „Mit dem KINOFEST möchten wir die Menschen einladen, ihr Kino wieder ganz bewusst zu erleben: raus aus dem Alltag, eintauchen in große Geschichten und gemeinsam einen besonderen Tag feiern. Am 12. September zeigen wir, wie lebendig, vielfältig und emotional Kino in Österreich ist.“

Mehr als nur ein Kinoticket

Das Kinofest lebt auch 2026 von der Vielfalt und Kreativität der teilnehmenden Kinos. Viele Betriebe gestalten den Aktionstag mit eigenen Programmschwerpunkten, Specials und zusätzlichen Erlebnissen vor Ort. Geplant sind unter anderem Glücksräder, Gewinnspiele, Einblicke hinter die Kulissen, Sondervorstellungen, Filmgespräche und weitere Aktionen.

Damit wird der 12. September nicht nur ein günstiger Kinotag, sondern ein echtes Fest rund um die große Leinwand. Jedes Kino setzt eigene Akzente – gemeinsam entsteht ein österreichweiter Aktionstag, der zeigt, wie vielseitig und besonders Kino sein kann.

„Kino berührt, verbindet und begeistert“

Die Veranstalter wollen am 12. September ein möglichst breites Publikum vor die große Leinwand holen und die Vielfalt des aktuellen Filmangebots sichtbar zu machen – von Blockbustern über Familienfilme bis hin zu Arthouse und österreichischem Kino.

„Das Kinofest ist ein Tag, an dem wir gemeinsam zeigen können, warum Kino so besonders ist“, betont Michael Stejskal, Vorsitzender der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft. „Kino berührt, verbindet und begeistert – und genau dieses Gefühl wollen wir am 12. September mit möglichst vielen Menschen teilen. Wer Kino liebt oder wieder einmal ins Kino gehen möchte, sollte sich diesen Tag nicht entgehen lassen.“

Fakten

Datum: Samstag, 12. September 2026

Preis: Einheitlich 5,90 Euro pro Ticket, ausgenommen Sonderformate

Website: Kinofest