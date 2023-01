Das sind die Top 200-Promis der Stadt: Plätze 51 bis 100

Wer prägt unsere Stadt? Wer hat in Wien das Sagen? Wer ist populär und rührt die Herzen der Menschen in 23 Bezirken? Fragen, die das Wiener Bezirksblatt zur ersten Top-200-Liste geführt haben. Natürlich ist so eine Rangliste immer subjektiv – sagt aber auch aus, dass es noch viel mehr wichtige Wienerinnen und Wiener gibt. Heute zeigen wir unsere Top 51 bis 100. Erfahren Sie morgen, wer es auf die Plätze 101 bis 150 geschafft hat!

Top 51 bis 100