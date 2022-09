Am 22. September fand am Alsergrund die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Im festlichen Ambiente des Festsaals der Bezirksvorstehung in der Währinger Straße 43 kamen Vertreter der unterschiedlichsten Branchen zusammen um Wirtschaftsbetriebe und medizinische Einrichtungen des 9. Bezirks vor den Vorhang zu holen. „Die Bandbreite der heutigen Gewinner zeigt, dass in unseren Grätzeln eine bunte und engagierte Mischung an Unternehmen tätig ist“, so die Alsergrunder Bezirksvorsteherin Saya Ahmad. Auf die Kraft der Wirtschaft im Bezirk wies auch die Obfrau der Alsergrund Wirtschaftkammer, Vera Schmitz hin: „Wir haben derzeit 4326 aktive Unternehmen am Alsergrund, das ist trotz der herausfordernden Zeiten sogar ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr.“ Hypo NOE-Vertreter und Ärztecenter-Chef Stefan Hermann gab ebenso wie Daniel Zipfl (Polizei Wien) und Cyber-Security Markus Angermann interessante Einblicke für das Publikum. Danach ging es dann direkt über zu den Preisverleihungen. Und die Gewinner sind…



BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Häuser zum Leben Heinz Stieb Dr. Martina Niklas Dr. Martina Niklas Dr. Arif Miran, Med9 Medizinisches Zentrum Dr. Arif Miran

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung HUMANA mehr als 50 1 Kommunalkredit Austria AG mehr als 50 2 VHS mehr als 50 3 le friseur von 10 bis 49 1 Dr. Funk Immobilien GmbH & Co KG von 10 bis 49 2 Tischlerei Wolfram von 10 bis 49 3 Juwelier Schwödt bis 9 1 Vinothek Walletschek bis 9 2 Goodshoes Ethik&Design bis 9 3

Impressionen des Abends