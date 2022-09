Am 14. September fand in Mariahilf die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Mariahilf ist ein bunter Bezirk. Und diese Vielfältigkeit spiegelt sich auch in den Unternehmen und gesundheitlichen Einrichtungen wieder. Es war also keine Überraschung, dass bei der Verleihung der Bezirks Medical und Business Awards diese Bandbreite auch bei den diesjährigen Preisträgern sichtbar wurde. Kleine Familienunternehmen waren ebenso unter den Gewinnern wie langjährige Traditionsbetriebe und Institutionen die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt und beliebt sind. „Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern des heutigen Abends. Sie sind Symbol für die Kraft der Wirtschaft im Bezirk und machen ihn lebens- und liebenswert,“ so Mariahilfs Bezirksvorsteher. Auch die Vertreter der Wirtschaftskammer und der Hypo Noe strichen die Bedeutung der Wirtschaftstreibenden für die Bevölkerung in den Grätzeln hervor.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Apotheke zum hl.Aegidius Beatrix & Caroline Sperk Ordination Dr Hanusch und Zentrum für klinische Studien Dr. Ursula Hanusch Ordination Dr. Thomas Fasching Dr. Thomas Fasching

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. mehr als 50 1 Haus des Meeres Betriebs GmbH mehr als 50 2 HUMANA mehr als 50 3 Umar Fisch Verkauf, Restaurant und Bar am Naschmarkt von 10 bis 49 1 Motto Brot von 10 bis 49 2 Der Michael von 10 bis 49 3 Bitter süss Wiener Schokoladen Manufaktur bis 9 1 Augora Fermente bis 9 2 Lieber Ohne bis 9 3

Impressionen des Abends