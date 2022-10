Am 04. Oktober fand in Meidling die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Die Unternehmer und Ärzte in Meidling sind ausgezeichnet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das konnte man den Gästen im Meidlinger Amtshaus auf den ersten Blick ansehen. Wurden doch im Ferdinand Kral-Saal im Rahmen der langen Nacht des Bezirks die WIENER BEZIRKSBLATT Medical- und Business-Awards verliehen. Die einleitenden Worte sprach Hausherr und Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. „Diese Veranstaltung at im Amtshaus ja schon eine lange Tradition. Ich freue mich darauf und begrüße die Gelegenheit mich mit den Meidlinger Ärzten und Unternehmern auszutauschen.Wer mich kennt weiß, dass ich gerne im Bezirk unterwegs bin und stets ein offenes Ohr habe.“ Auf solche traf auch Andreas Schwarz, der WKO-Obmann für den 12. Bezirk. „6.800 Unternehmen gibt es in Meidling und zusammen mit der Lebens- und Wohnqualität macht das den 12 zu einem der stärksten wachsenden Bezirken in Wien. Allein letztes Jahr kamen 416 neue Betriebe dazu. Das ist in diesen Zeit beachtlich.“ Hypo-Landesbank-Vertreter Wolfgang Hermann „ich selbst habe 27 Jahre in St. Meidling, wie ich es gerne nenne gelebt“ fand auch nachdenkliche Worte. „Viele stellen sich die Frage wie geht es weiter. Inflation, Energiepreise und auch steigende Zinsen stellen uns alle vor große Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen und werden.“ Positive Stimmung verbreitete Thomas Strachota, Geschäftsführer des WIENER BEZIRKBLATT. „Es macht keinen Sinn zu jammern. Man kann vieles nicht ändern, aber es gilt positiv in de Zukunft zu schauen und dabei möchten wir unseren Beitrag leisten. Als reichweitenstärkstes Medium sehen wir unsere Aufgabe darin die engagierten Ärzte und Unternehmer vor den Vorhang zu holen.“ Bevor es aber soweit war, gab es noch ein paar wichtige Infos von IT-Expertin Jutta Rasel. In ihrem Impulsvortrag widmete sie sich dem Thema Cybersicherheit. Über die Sicherheit im öffentlichen Raum referierte dann Grätzelpolizist Reinhard Szakasits.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Zahnarztordination DDr. Podesser DDr. Birgit Podesser Augenarzt Dr. Kellner Christian Dr. Christian Kellner Ordination Dr.Pelzl Maria Anna Dr. Christa Wutschitz

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Philips Austria GmbH mehr als 50 1 U4 Vienna mehr als 50 2 Hüftgold Marktkonditorei e.U. von 10 bis 49 1 Biofisch von 10 bis 49 2 Tischlerkultur von 10 bis 49 3 Kieser Training Wien Schönbrunn bis 9 1 Möbelwerkstätte Bausbek bis 9 2 Optiker GöDoSchaust bis 9 3

Impressionen des Abends