Am 8. November fand in Währing die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Festliche Stimmung und ein volles Haus waren im Rahmen der Langen Nacht des Bezirks angesagt. Im feierlichen Ambiente wurden die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet. „Die ausgezeichneten Unternehmen leisten einen ganz wichtigen Beitrag für die Lebensqualität im Bezirk. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern“ so die Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek im Rahmen ihrer Grußworte an das Publikum. Bezirkswirtschaftskammer-Obmann Walter Seemann und Stefan Herrmann, Leiter des Ärzterzentrums der Hypo Landesbank NOE gaben interessante Einblicke in die Welt der Wirtschaft. Danach präsentierte Grätzlpolizistin Sandra Zehetmayer die Initiative Gemeinsam Sicher und IT-Expertin Jutta Rasl zeigte in einem Impulsreferat praktische Tipps zum Vorbeugen gegen Cybercrime. Im Anschluss wurden die Gewinner ausgezeichnet. Die Bandbreite spiegelte dabei auch die Vielfalt Währings.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Kinder-und Jugendordination Währing, Dr. Schreiner Dr. Constanze Schreiner Servusapotheke Pia Splichal Radiologie Währing Christina Rinne & Prof. Peter Pokieser

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Kraus&Naimer mehr als 50 1 Die Jobschneider mehr als 50 2 HUMANA mehr als 50 3 Mayr Delikatessen von 10 bis 49 1 Spielwaren Heinz von 10 bis 49 2 Steirerstöckl von 10 bis 49 3 SwissFit bis 9 1 Zuckerkringel bis 9 2 Vinophilia&cetera bis 9 3

Impressionen des Abends