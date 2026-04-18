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Besonders beliebt sind auch die laufenden Gewinnspiele, bei denen es immer wieder attraktive Preise abzustauben gibt. So bleibt man nicht nur informiert, sondern profitiert auch ganz konkret.

Gewinnspiel

Aktuell wartet ein ganz besonderes Highlight: Unter allen neuen und bestehenden Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten verlosen wir Karten für eine Schifffahrt (Linienschifffahrt oder Wachauschifffahrt für 2 Personen) mit der DDSG.

Donau erleben: Von Wien bis in die Wachau

Wer bei der aktuellen Verlosung gewinnt, darf sich auf ein echtes Highlight freuen: Die Schifffahrten der DDSG bieten sowohl in Wien als auch in der Wachau unvergessliche Eindrücke.

In Wien führen die Linienschiffe entlang der Donau und des Donaukanals – ideal, um die Stadt einmal aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken. Sightseeing, Entspannung und ein Hauch Urlaubsgefühl inklusive.

Noch eindrucksvoller wird es bei der Wachauschifffahrt: Zwischen Krems und Melk gleitet man durch das UNESCO-Weltkulturerbe, vorbei an malerischen Weinbergen, historischen Orten und imposanten Stiften. Mehrmals täglich starten die Schiffe und machen Stopps in bekannten Orten wie Dürnstein oder Spitz.

Der/die glückliche Gewinner/in kann sich die Schifffahrt dann selbst aussuchen.

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Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.