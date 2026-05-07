Die „Crispy Chicken Sauce“ von Develey wurde speziell für knusprige Gerichte entwickelt und passt perfekt zu Airfryer-Rezepten, klassischen Chicken-Snacks oder Veggie-Alternativen. Besonders praktisch: Die Sauce ist vollständig vegan und kommt ohne Konservierungsstoffe sowie Geschmacksverstärker aus.

Gemeinsam mit den beliebten Develey-Klassikern – von Pommes- über Curry- bis zur Süß-Sauer-Sauce – sorgt die Neuheit für sommerliches BBQ-Feeling in Wien.

Das steckt im Grillpackage

Wer beim Gewinnspiel mitmacht, hat die Chance auf eines von fünf exklusiven Grillpackages. Jedes Paket enthält ein vielseitiges Sortiment an Develey-Saucen inklusive der neuen „Crispy Chicken Sauce“ im modernen 250-ml-Wellenflaschendesign.

Zusätzlich warten praktische Grillgoodies auf die Gewinner: eine hochwertige Grillzange sowie ein schützender Grillhandschuh für die nächste Grillparty.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Ob Grillabend im Park, BBQ auf dem Balkon oder gemütliches Essen mit Freunden – mit den Develey-Saucen kommt garantiert Geschmack auf den Tisch. Jetzt mitmachen und die Chance auf eines von fünf Grillpackages sichern!