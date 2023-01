Den Winter noch einmal in vollen Zügen auskosten!

Wer den Winter in Österreich in vollen Zügen genießen möchte, sollte jetzt noch schnell buchen! Atemberaubende Landschaften, hervorragende Pisten und Unterkünfte, die wirklich alle Stückerln spielen, warten auf Wintersportler und -genießer!

Gsiberger Eldorado

Lech am Arlberg ist ein Eldorado für Skifahrer und Snowboarder. Die beeindruckenden Berge und die abwechslungsreichen Pisten bieten die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Winterurlaub. Unterkunft findet man etwa im luxuriösen Hotel Goldener Berg, das mit seinem Wellnessbereich, seinem Restaurant und seinen komfortablen Zimmern alles bietet, was man für einen entspannten Aufenthalt benötigt. Auf über 1.700 Meter, mitten in der Natur, lassen sich winterliche Sonnenauf und -untergänge genießen. Mehr Infos: https://www.goldenerberg.at/de/

Romantik im Salzburger Land

(C) Romantikhotel Metzgerwirt/ Michael Huber

Breite Pisten, malerische Landschaft, Pisten für Anfänger und Fortgeschrittene – Zell am See ist umgeben von imposanten Bergen. Der Hausberg Schmittenhöhe bietet beispielsweise einen atemberaubenden Panoramablick auf die umliegenden Alpen und den Zeller See. Wer es besonders romantisch mag, dem sei das Romantik Hotel Zell am See empfohlen. Hier kann man nach einem Tag auf den Pisten entspannen und sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen. Mehr Infos: https://www.romantik-hotel.at/

Schneeschuhwandern in Hinterstoder

(C) Hotel Poppengut/Johannes Kernmayer

Die Skiregion Hinterstoder bietet Wintersportlern Platz auf über 40 Pistenkilometern. Gefälle von 70% bieten Pistentigern den nötigen Adrenalinkick. Hier liegt auch das einzige Weltcup-Skigebiet Oberösterreichs. Das im Stodertal gelegene Hotel Poppengut bietet dabei den idealen Ort, um den Winter in Oberösterreich durch und durch zu genießen. Auch abseits der Pisten ist die Region ein wahres Paradies. Beim Schneehschuwandern dringt man tief in eine winterliche Zauberwelt ein. Sparfüchse aufgepasst: Bei einer Buchung ab 3 Übernachtungen bis zum 05. Februar erhalten Sie -10% Rabatt. Zusätzlich erhalten Sie einen Wellness-Gutschein im Wert von 25 € pro Person (nur einzeln einlösbar). Mehr Infos: https://www.poppengut.at/