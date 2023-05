Der Baubeginn in der Reinpi wird gefeiert!

Anlässlich des Spatenstichs zur Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße lädt der Bezirk die Anrainer am 12. Mai zum ausgelassenen Grätzelfest.

Kühlung, Begrünung und Entsiegelung – die Pläne für die Rein­prechtsdorfer Straße 2.0 sind umfangreich. Durch eine komplette Neuplanung

wird sie zu einer klimafitten Geschäftsstraße umgestaltet: mit 32 zusätzlichen Bäumen, großzügigen Gräserbeeten, einladenden Sitzgelegenheiten und abkühlenden Wasserspielen. „Die neue Reinprechtsdorfer Straße wird unser Leuchtturmprojekt im ­Bezirk und leistet einen wichtigen Beitrag zur Klimamusterstadt Wien!“, weiß Bezirks­vorsteherin Silvia Jankovic.

Vorfreude

Der Startschuss für die Neugestaltung der Reinpi fällt am 12. Mai – und ist Anlass für ein großes Grätzelfest am Siebenbrunnenplatz. Ab 15 Uhr erwartet die Anrainer jede Menge Unterhaltungsprogramm: Die Kleinen können sich in der Luftburg austoben, während die Erwachsenen zu DJ-Sounds durch den Tag tanzen. Höhepunkt ist ab 18 Uhr das Konzert der Austro-Rockband „Wiener Wahnsinn“.

Mit dem Spatenstich starten die Arbeiten im ersten von zwei Abschnitten – zuerst wird zwischen Schönbrunner Straße und Margaretenstraße und anschließend zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse gebaut.