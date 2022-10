Der Marmeladen-König von Ottakring

Sein Zuhause war stets der Yppen- und Brunnenmarkt. Hans Staud, der Mann hinter dem Genuss-Imperium, wurde am 22. August 1948 geboren und wuchs als Standlerkind auf. Seine Familie betrieb im Brunnen-Grätzel seit 1883 in dritter Generation einen Obst- und Gemüsegroßhandel.

Der Künstler

(C) Rastegar: Hans Staud am Klavier mit Waltraut Haas am Mikrofon.

Staud, der ursprünglich Cellist oder Entertainer werden wollte, folgte dem Wunsch seiner Eltern und schloss 1972 das Studium an der Hochschule für Welthandel ab. Im Jahr zuvor gründete der Diplomkaufmann die Firma „Staud’s Wien“ mit der Vision, Obst und Gemüse zu veredeln. Zudem wollte er als genussvoller Botschafter ein Stück Wiener Kultur in die Welt hinaustransportieren. Was dem umtriebigen Hans auch gelang.

Der Geschäftsmann

Der Ottakringer mit Leib und Seele wurde serienweise ausgezeichnet, etwa für den „respektvollen Umgang mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Konsumenten“. 2004 wurde er von der „Presse“ gar zum „Österreicher des Jahres“ im Bereich Wirtschaft gekürt. Und anlässlich der Verleihung des „Goldenen Ehrenzeichens der Stadt“ meinte der Marmeladen-König in seiner stillen Art: „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“