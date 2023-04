Der Schutzweg soll barrierefrei werden

Es sind oftmals nur Kleinigkeiten, die bei manchen unserer Mitbürger für große Probleme sorgen. Wie die Verkehrsinsel am Khleslplatz.

„Sie bereitet vor allem Rollstuhlfahrern und Menschen mit Rollatoren Schwierigkeiten, da ein Niveauunterschied vorliegt, der ohne Hilfe nur schwer überwunden werden kann“, erklärt Bezirksrätin Christine Svoboda.

Lösung nicht in Sicht

Svoboda setzt sich dafür ein, dass der Schutzweg, der vor allem von älteren Personen und gerne auch von den Bewohnern der Seniorenresidenz Fortuna benutzt wird, endlich barrierefrei wird. Einen entsprechenden Antrag hat sie bereits ein­gebracht. Bis dato aber leider ohne erfreuliches Ergebnis.

Die Stadt Wien hat nach Diskussion in der Verkehrskommission mitgeteilt, dass eine Absenkung der Verkehrsinsel in der beantragten Form nicht möglich ist. Auf­geben ist für die Bezirksrätin aber keine Alternative. „Ich kämpfe natürlich weiter für eine vernünftige Lösung bin diesbezüglich in Kontakt mit den zuständigen Stellen“, so Christine Svoboda abschließend.