Der Sonne entgegen: Rapid-Tross ist in der Türkei

Die grün-weiße Karawane ist am Montag an die türkische Riviera übersiedelt. Bis 26. Jänner wird im sonnigen Süden trainiert.

Tausende Kilo Gepäck wurden mit nach Belek genommen. Das traditionelle Wintertrainingslager findet an der türkischen Urlauberküste im Landkreis Serik etwa 30 Kilometer östlich von Antalya statt. Dort, wo sich in der Hitze des Sommers die echten Wiener die Klinke in die Hand geben. Eine Region, die in allen Jahreszeiten vom Tourismus lebt. Für die Hütteldorfer seit Jahren das ideale Pflaster, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten.

Rückrunden-Start am 11. Februar

Für Rapid startet die Frühjahrssaison um einen Meisterliga-Platz am 11. Februar in Wolfsberg: Um 14:30 Uhr ist Anpfiff in der Lavantal-Arena. Danach gibt es gleich ein zweites Auswärtsspiel am 18. Februar bei Sturm Graz (17 Uhr). Das erste Heimspiel im neuen Jahr ist gleich hochbrisant: Am 25. Februar um 17 Uhr steigt das Derby gegen die Violetten. Spätestens dann wird man wissen, wo die Reise für die Grün-Weißen im heurigen Jahr hingeht. Ein Sieg gegen den Erzrivalen ist ja schon Ewigkeiten her.

Drei Testspiele in Belek

In der Türkei stehen hingegen schon drei Testspiele fest: Am 18.1. gegen FC Slovacko, am 25.1. vormittags gegen Szeged und am Nachmittag gegen Legia Warschau. Die Matches werden mit ziemlicher Sicherheit ohne den deutschen Legionär Nicolas Kühn stattfinden, der erst gar nicht ins Wintertrainingslager mitgereist ist. Der 24-Jährige, der in Hütteldorf nur mäßig erfolgreich war, soll nach Schottland wechseln. Da kann man ihm nur Glück wünschen. Mehr dazu gibt es aktuell auf http://www.skrapid.at.

Derzeit schwitzen die grün-weißen Profis im türkischen Belek. Da gibt es keine Spur von Urlaub (Bild: Schatzer).