Der Stadtpark feiert 160. Geburtstag

Am 21. August 1862 wurde der Stadtpark als erste öffentliche Parkanlage in Wien eröffnet. Damals eine kleine Sensation. Denn der Großteil der Grünflächen stand in ­Privatbesitz und war für die ­Allgemeinheit nicht zugänglich. Erst gegen Ende des Jahr­hunderts kamen durch Stiftungen und Schenkungen weitere Anlagen dazu, mit dem Beginn der ­Republik wuchs das Grün­areal erheblich.

96.000 Quadratmeter

Dennoch ist der Stadtpark auch im 21. Jahrhundert etwas ­Besonderes. Die Grünoase im Herzen der Stadt hat einiges zu bieten. „Auf knapp 96.000 m² Fläche erstrecken sich Wiesen, Ziersträucher und große Wasser­flächen. Neben seltenen Bäumen, wie zum ­Beispiel Gingko oder Christusdorn, sind im Stadtpark auch die meisten Denkmäler und Skulpturen von allen Wiener Parks zu finden", gratuliert Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, zum Jubiläum der Park­anlage.