Die Jugend am Wort: Ideen für die City

Das Alte Rathaus in der Wipplingerstraße mit ­seinem ­einzigartigen ­Sitzungssaal blickt auf eine reiche ­Geschichte zurück. Schon vor Jahr­hunderten wurden dort – ­damals noch als Sitzungssaal des Gemeinderats – weitreichende Entscheidungen für Wien getroffen.

Mitbestimmung

Heute wird der Saal als Sitzungssaal für die Bezirksvertretung der Inneren Stadt genutzt. Auch Festakte und kulturelle Veranstaltungen ­finden hier statt. Mitte Jänner standen jedoch die ­Zukunft des Bezirks und die Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. „Mit viel Engagement und Kreativität haben rund 50 Jugendliche im Rahmen des ­Bezirksjugendparlaments ihre Vorschläge zur Gestaltung des Bezirks vorgebracht.

Diese ­umfassten Ideen zur Begrünung von Plätzen, mehr Sportplätze und ­bessere Beleuchtung in der Inneren Stadt. Vielen Dank für euren Besuch im Alten Rathaus“, so der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl im ­Rahmen der Veranstaltung. Die Ideen der jungen Bezirks­bewohner finden jetzt ihren Weg in die ­Gremien des Bezirks.