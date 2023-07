Die längste Schank der Welt wartet bald im Wienerwald

Jedes Jahr an den ersten beiden Septemberwochenenden verwandelt sich die Thermenregion Wienerwald in die längste Schank der Welt – und das bei freiem Eintritt. Von 2.-3. und 09.-10. September 2023 ist es wieder soweit.

Die längste Schank der Welt erobern Kurzurlauber auf 15 km entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges zwischen Mödling und Bad Vöslau. Rund 80 Winzer begeistern mit Wein, Most, Sturm und Schmankerln aus dem Wienerwald ihre Gäste. Traktorshuttles und Bummelzüge von den Bahnhöfen zur Veranstaltung ermöglichen einen entspannten Ausflug.

An den ersten beiden Septemberwochenenden 2023 wird die Genussmeile mit ihren kulinarischen Ständen wieder zum Flanieren durch das satte Grün einladen. Ganz typisch für die Region sind ihre „Schmankerln“, die Genießer bei den Gastgebern der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und bei regionalen Produzenten verkosten können. Ein Glas Most oder Wein sind ein absolutes Muss am Wanderweg. Achtung: Bei einem Glas Sturm sollten Sie sich dann ganz fachkundig mit „Mahlzeit“ zuprosten. Ob man bei einem Stand – bis es dunkel wird – „picken“ bleibt, oder die Genussmeile in voller Länge erkundet, bleibt der persönlichen Genussfreiheit überlassen. Auf alle Fälle sind kurzweilige Stunden mit Freunden beim Spaziergang durch die Weingärten garantiert. Die Genussmeile öffnet Samstag und Sonntag von 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Im Anschluss bietet sich ein Besuch bei den Heurigen der Region an.

Für jeden Geschmack der richtige Abschnitt

Ganz egal ob gemütlich mit Familie und kleinen Kindern oder in Feierlaune mit Freunden – die Genussmeile bietet für jeden Geschmack das richtige:

Bad Vöslau – Sooß – Baden: „Mach’s da gmiadlich“

Dieser Abschnitt der Genussmeile ist sehr gut zu Fuß bzw. auch mit dem Kinderwagen zu „erwandern“. Der größtenteils flache Weg bietet viel Idylle, Gemütlichkeit und viele Möglichkeiten zum „Pickenbleiben“ mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Baden – Pfaffstätten – Gumpoldskirchen: „Do rennt da Schmäh“

Der mittlere Abschnitt entlang der Genussmeile ist der meistfrequentierte. Neben musikalischen und kulinarischen Highlights warten hier auch zahlreiche Stände mit geselligem Treiben und köstlichen Schmankerln auf.

Guntramsdorf – Mödling: „Do schau her“

Der hügeligste Abschnitt entlang der Genussmeile: Überzeugen Sie sich hier von den gemütlichen Ständen, dem Fernblick und traumhaften Ausblicken in die Landschaft der Thermenregion Wienerwald.

Anreise

Die Genussmeile kann durch die Nähe zu Wien hervorragend mit der Bahn, dem Bus oder dem eigenen Auto erreicht werden. Für eine entspannte und unkomplizierte An- und Abreise empfehlen wir die öffentlichen Verkehrsmittel, die während der Veranstaltungszeit auch verstärkte Kapazitäten anbieten. Von den Bahnhöfen und Ortskernen bringen Sie gratis Shuttlebusse und ein Shuttle Traktor direkt zur Genussmeile.

Übersichtsplan

Im Übersichtsplan finden Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn die genauen Standorte der teilnehmenden Winzer und Betriebe sowie Parkplätze, Bahnhöfe und Sanitäranlagen.