I Love Vienna: Wo die Stars am allerliebsten sind

„Viele Monate der akribischen Vorbereitung und Arbeit sind in mein Buch hineingeflossen. Ich konnte dabei auch einige neue Orte der Bundeshauptstadt kennenlernen. Wien, eine Stadt, die durch ihre Schönheit, Geschichte und Vielfalt fasziniert. Es soll auch eine Hommage an diese einzigartige Metropole sein. Ich möchte die Schönheit und den Charme dieser Stadt in all ihren Facetten würdigen und Lesern eine neue Perspektive auf Wien eröffnen. Durch die Lieblingsorte von 111 hochkarätigen Persönlichkeiten wird dieses Buch zu einer Liebeserklärung an Wien und seiner einzigartigen Atmosphäre und zu einer Art Promi-Reiseführer.“

Clemens Trischler Autor