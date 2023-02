Die „Margareta“ für besondere Frauen

Anlässlich des Internationalen Frauentages lädt Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic am Donnerstag, dem 16. März, ab 16 Uhr alle ­Margaretnerinnen zu einem Fest ins Amtshaus in die Schönbrunner Straße 54 ein. Auf die Besucherinnen wartet ein informatives und unter­haltsames Programm mit Dis­kussionen, einer Lesung, Live-Musik und der Ver­leihung des Frauenpreises „Margareta“ für Heldinnen der Nachbarschaft. Schon im Vorfeld haben alle Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks ihre Favoritinnen für den Frauenpreis vorzuschlagen.

Vorschläge gesucht

Der Frauenpreis „Margareta“ zeichnet herausragende ­Leistungen von Frauen aus und wird alljährlich von der Bezirksvorsteherin vergeben. „Der Preis soll die bezahlte sowie oftmals unbezahlte ­Arbeit engagierter Frauen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, wertschätzen und in der Öffentlichkeit sichtbar ­machen“, so Silvia Jankovic.

Ausgezeichnet werden Frauen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung engagieren und ihre Mitmenschen unter­stützen, indem sie zum Beispiel kostenlos Nachhilfe geben oder sich für andere einsetzen. Die Preisträgerinnen werden von einer unabhängigen Jury ­gekürt. Das Preisgeld für den 1. Platz beträgt 1.000 Euro, der 2. und der 3. Platz erhalten jeweils 500 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Frauen ab 16 Jahren, die in Margareten wohnen.

Wer jemanden nominieren möchte, hat dazu noch bis zum 17. Februar Zeit. Die ­Nominierung kann auf ­mehreren Wegen erfolgen: ­online unter margareten.wien, per E-Mail an post@bv05.wien.gv.at oder persönlich im Amtshaus in der Schön­brunner Straße 54.