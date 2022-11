Die Sektkellerei wird zum prickelnden Escape-Room

Die Sektkellerei Schlumberger in der Heiligenstädter Straße 39 (Döbling) hat einige Überraschungen zu bieten. Nicht nur, dass aus­gezeichnete Getränke in den Kellerwelten gelagert sind, bietet man zurzeit auch eine Kunstausstellung und seit kurzer Zeit sogar einen „Escape Room“ für spielfreudige Menschen an. Entkommen kann man bei Schlumberger natürlich nur, wenn man großes Wissen über die Kellerwelten intus hat.

Aufgepasst!

Also heißt es ordentlich aufpassen bei der Führung und dann im Detektiv-Raum auch richtig kombinieren, wenn nach dem geheimen ­Rezept von Schlumberger gefragt wird. Dieses ist nämlich plötzlich verschwunden. Die Sektkellerei feierte vor kurzem Geburtstag. 180 Jahre gibt es den Betrieb in Döbling schon. In den altehrwürdigen Keller­katakomben befindet sich mit dem „Escape Room“ der erste dieser Art in Wien. Die Rätselräume haben sich in den letzten Jahren zu einer der ­beliebtesten Freizeitaktivitäten entwickelt.

Es gilt, durch die richtige ­Kombination von Hinweisen den Schlüssel zum Ausgang zu finden. „Keine einfache Aufgabe, aber durchaus lösbar“, wie Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl dem Wiener Bezirksblatt erzählt. Für 20 bis 40 Euro ist man, je nach Gruppengröße, dabei: Heiligenstädter Straße 39, Tel.: 01/368 22 25-8631. Ab 17 Uhr geöffnet.