Die Solidarität hat alle beeindruckt!

Die Premiere des Solidaritätsruns war ein Riesenerfolg! Über 300 Schülerinnen und Schüler aus acht Schwerpunktschulen und 500 nicht-behinderte Wiener Kinder liefen auf der ASKÖ-Anlage in der Brigittenau für einen guten Zweck. Die von den Sponsoren in Aussicht gestellten Summen wurden dabei locker übertroffen: Somit können nun in den Wiener Behinderten-Schulen Sport- und Motorikanlagen angeschafft werden.

Landesverband

ASKÖ-Präsident Hermann Krist verkündete als Inklusionsbeauftragter von „Special Olympics Österreich“ auch die Gründung eines eigenen Wiener Landesverbandes und stellte begeistert fest: „Dass so viele Wiener Schulen über 800 Buben und Mädchen hierher geschickt haben, übertrifft alle Erwartungen. Diese Veranstaltung hat gezeigt, was möglich ist. Ich kann nur allen Danke sagen, die das ermöglicht haben.“

Stolz auf Medaillen

Der Solidaritätsrun wurde im Auftrag des ASKÖ, der Wiener Bildungsdirektion und von „Special Olympics Österreich“ durchgeführt. Alle Teilnehmer erhielten eine Erinnerungs­medaille, die sie voller Stolz mit nach Hause nahmen. Geblieben ist das Wissen, etwas für seine Mitmenschen getan zu haben. „Das Zusammenwirken behinderter und nicht-behinderter Schüler hat mich beeindruckt“, meinte Andreas Postmann von der Bildungsdirektion.