Die Stars der Lebenslust-Messe

Ein Star-Aufgebot der Sonderklasse – so kann man die Lebenslust auch bezeichnen! Vor allem auf der Showbühne tummeln sich die Prominenten, die dort auftreten und von Mode­rator Dorian Steidl der Reihe nach interviewt werden. Und wer weiß? Vielleicht ergibt sich ja gerade für Sie die große Chance auf ein begehrtes Autogramm! Wen kann man hier treffen? Zum Beispiel Alt-Bürgermeister Michael Häupl, der schon am Mittwoch ab 13.45 Uhr Rede und Antwort steht.

„Spritzwein!“

Der Ex-Politiker ist ein Garant für knallharte und heitere Sprüche. Was ist Ihr Lieblingszitat? „Man bringe den Spritzwein!“ oder: „Die Politiker von morgen werden eher trockene Managertypen. Wir Entertainer sterben langsam aus!“? Also trocken wird DIESES Interview ganz sicher nicht! Eher sehr fröhlich. Dafür sorgen auch „Die jungen Zillertaler“, die gleich danach auftreten. Auf der Showbühne wartet ein Feuerwerk an Unterhaltung und Information auf die Besucher.

Wiener Schmäh

Am Donnerstag ist hier Peter Rapp zu bewundern. Eine echte Ikone der Generation 50 plus! Welche Sprüche hat die ORF-Legende schon alle losgelassen? Etwa: „Im amerikanischen Fernsehen sind die erfolgreichsten Moderatoren alle über 60. So gesehen habe ich meine Karriere noch vor mir.“ Damals war er noch ein paar Jährchen jünger, sein bekannter Wiener Schmäh ist aber immer noch taufrisch.

Senioren-Turnen

Für jugendliche Frische sorgt auch noch ein anderer auf der Showbühne: Schon am Mittwoch, also am Eröffnungstag, präsentiert der Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, gemeinsam mit dem Pensionistenverband Österreichs eine ­eigene Bewegungsserie für ­Senioren. „Man kann sich bis ins hohe Alter fit halten“, meint einer, der es genau wissen muss: „Fit mit Philipp“ ist schließlich eine morgendliche ORF-Kult­serie geworden. Nun können Sie ihn live erleben und sogar kennenlernen! Weniger schwung­voll, aber genauso ­bewegend geht’s bei Hademar Bankhofer zu: ­Der Herr Professor spricht am Donnerstagvormittag über sein neues Buch „Tierisch gesund“. Das sollte man auf keinen Fall versäumen: Die Stars sind ­das Salz in der Suppe der ­Lebenslust.