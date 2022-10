Endlich wieder Lebenslust

Sie ist wieder da! Und ­selten in der Geschichte war der Name dieser Messe so zutreffend wie jetzt. Noch haben wir die Corona-­Pandemie nicht ganz überwunden, aber sie ist wieder da, die Lebenslust! Und die ­Besucher dieser traditionellen Messe, die bereits zum zehnten Mal stattfindet, können ganz ohne Covid-19-Maßnahmen von Stand zu Stand und von Bühne zu Bühne gehen. Ist das nicht ein herrliches Gefühl, auf das wir schon so lange warten mussten? „Wir haben 150 Aussteller dabei“, ­jubelt auch Silvia Vogel, die Chefin der Messe Wien. „Es wird für alle ein fantastisches Erlebnis.“

Generation 50+

Ein Pflichttermin für die Generation 50+! Von 19. bis 22. Oktober, jeweils zwischen 9 und 17 Uhr, in der Halle A, gleich neben der U2-Station Messe-Prater! Bitte sofort im Kalender eintragen! Das ist ein wahres Eldorado, ein Feuerwerk an Information und Unterhaltung, über das wir hier auf den nächsten Seiten im ­Detail ­berichten. Moderator Dorian Steidl begrüßt auf der Showbühne etliche Prominente zum Interview, angeführt von Alt-Bürgermeister Michael Häupl, dazu gibt’s wieder das Bezirkskaiser-Quiz viel Musik und inte­ressante Neuigkeiten. Außer­dem werden auf der Wissensbühne brennende Fragen beantwortet, und auf dem Dancefloor ist man aufgerufen, selbst die Hüften zu schwingen.

Reisen

Im Grunde kann man bei diesem großartigen Event sogar einen ganzen Tag verbringen, auch mit den Söhnen, Töchtern und Enkelkindern: Denn natürlich wird auf der Lebenslust für die tausenden Besucher kulinarisch gesorgt, mit kräftigen Speisen, aber auch mit vegetarischen Köstlichkeiten. Man kann sich hier über alles informieren, zum Beispiel über wunderschöne Reisen – immer mehr Pensio­nistinnen und Pensionisten ­verbringen ja ein paar Winterwochen gerne im sonnigen Ausland – sowie über gemüt­liche Thermen-Aufenthalte (.

Gutschein mitnehmen

Was genau kosten die Tickets für dieses einzigartige Wohlfühl- und Info-Erlebnis im Wiener Prater?

9 Euro – wenn Sie die Karte direkt bei der Messe-Kasse kaufen.

6 Euro – im Online-Vorverkauf auf www.lebenslust-messe.at/tickets!

5,50 Euro – dafür sorgt, neben dem Pensionistenverband, dem Vorteilsclub der Stadt Wien, dem Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser KWP und der Gewerkschaft vida auch das WIENER ­BEZIRKSBLATT: Wenn Sie auf der Homepage www.lebenslust-messe.at/­tickets den Promocode „WBB“ eingeben, zahlen Sie diesen niedrigen Preis. Außerdem direkt an der Messekasse, wenn Sie den ausgeschnittenen Ermäßigungs-Gutschein hier auf dieser Doppelseite zur Lebenslust mitnehmen und beim Zahlen vorlegen.

Ein eigener Stand

Das WIENER BEZIRKSBLATT ist ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten, wo Sie von unseren Hostessen sämtliche Ausgaben aus allen 23 Bezirken der lebenswertesten Stadt der Welt erhalten. Außerdem machen auch immer wieder Promis bei uns Station, zum Beispiel Chefredakteur Hans Steiner, der immer nach dem Bezirkskaiser-Quiz vorbeikommt – gemeinsam mit Robert Sommer, dessen neues Buch „Ein flotter Dreier“ (gemeinsam mit Dieter Chmelar und Peter Rapp) auch käuflich zu erwerben ist.

Die Messe ist sowohl öffentlich als auch mit dem Auto gut erreichbar: Die U2-Station liegt ja gleich daneben, aber natürlich verfügt man auch über ausreichend Parkplätze. Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei zu erreichen. Der puren Lust am Leben steht also nichts im Wege!