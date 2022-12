Die Wiener Kindergärten haben eine neue Chefin – Karin Broukal leitet ab sofort die Geschicke der MA 10. Vor ihr liegen große Herausforderungen, neben fehlendem Personal ist die MA 10 mit Missbrauchs-Verdachtsfällen konfrontiert.

Expertin

„Mit Karin Broukal steht der MA 10 zukünftig eine ausgewiesene Expertin für den elementarpädagogischen Bereich vor, die oftmals bewiesen hat, dass sie neben ihrem fachlichen Know-How über weitreichende soziale und rechtliche Kompetenz sowie ausgeprägte Führungsqualitäten verfügt“, erklärt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Die gebürtige Wienerin leitete seit Juni 2022 das Referat „Pädagogische Qualitätssicherung“. Davor leitete sie zuerst 9 Jahre das Referat „Kindergruppen und Tageseltern“ sowie fünf Jahre das Referat „Kindertagesbetreuung“.

„Ich freue mich darauf den elementarpädagogischen Bereich in Wien in einer neuen Rolle mit zu gestalten. Das vergangene Jahr war für die rund 8.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung ein herausforderndes.“ so die Juristin. „Ich sehe es als sehr bereichernde Aufgabe diesen verantwortungsvollen Bereich leiten zu dürfen“, so die neue Abteilungsleiterin Karin Broukal abschließend.