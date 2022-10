Döblinger Bezirkschefs im Laufe der Zeit

Mit seiner 40-jährigen Amtszeit hat Adi Tiller die Ahnengalerie der Bezirkspolitiker drastisch eingekürzt. Nur bei den SP-Stellvertretern wurde dieses Manko ausgeglichen.

Richard Stockinger

(C) SPÖ Döbling: Bis 1978 regoertem doe SPÖ und Richard Stockinger in Döbling.

Richard Stockinger wurde in Döbling geboren und erlernte den Beruf des Schriftsetzers. Er war bereits ab 1947 bei den Roten Falken aktiv und wurde 1948 Mitglied der Sozialistischen Jugend. 1957 wurde Stockinger in den Bezirks-Vorstand der SPÖ Döbling gewählt, zwischen 1966 und 1974 übte er die Funktion des Bezirkssekretärs aus. Nachdem Robert Weisz 1966 in den Nationalrat gewählt worden war, folgte ihm Stockinger ab dem 22. April 1966 als Landtagsabgeordneter und Gemeinderat nach.

Stockinger schied am 11. März 1975 aus dem Landtag und Gemeinderat aus, um noch am selben Tag das Amt des Bezirksvorstehers von Döbling zu übernehmen. Die SPÖ verlor jedoch bei der Bezirksvertretungswahl 1978 erstmals seit 1945 die Mehrheit im Bezirk, woraufhin Stockinger am 6. Dezember 1978 sein Amt an Adolf Tiller (ÖVP) abgeben musste. Stockinger war in der Folge zwischen dem 6. Dezember 1978 und dem 9. Dezember 1987 Bezirksvorsteher-Stellvertreter und vertrat die SPÖ schließlich vom 9. Dezember 1987 bis zum 8. August 1996 erneut im Wiener Landtag und Gemeinderat. Am 31. August 2021 ist Richard Stockinger in Wien verstorben.

Adolf Tiller

(C) Krause: Ex-Bezirkschef Adi Tiller mit Ehefrau und seinem Polit-Nachwuchs: Die Töchter Susanne Tiller und Monika Steinkellner-Tiller sind beide in der Bezirksvertretung von Döbling als

Bezirksrätinnen engagiert.

Nach der Matura an einer Handelsakademie arbeitete Adolf „Adi“ Tiller zunächst bei der Creditanstalt-Bankverein. 1965 übernahm er die Tankstelle seines Vaters und baute diese um einen Reifenhandel mit Autozubehör aus. 1969 wurde er Bezirksrat und ab 1973 war er als Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Döbling tätig und gehörte den „bunten Vögeln“ um Erhard Busek an. Es gelang ihm bei der Bezirksvertretungswahl 1978, mit der ÖVP die Mehrheit der SPÖ zu brechen und den sozialdemokratischen Bezirksvorsteher Richard Stockinger abzulösen. 1978 wurde er als Bezirksvorsteher angelobt.

Am 31. Oktober 2018 übergab er sein Amt – nach 40 Jahren Amtszeit – an seinen Stellvertreter Daniel Resch. Von 1982 bis 1986 war Adolf Tiller Präsident des First Vienna Football Clubs. 2014 verlieh ihm die Universität für Bodenkultur den Titel eines Ehrensenators.

Daniel Resch

(C) Martinuzzi: Daniel Resch wurde von Tiller zwei Jahre aufgebaut.

Daniel Resch (geboren 1984) wuchs in Döbling auf und studierte Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der FH Eisenstadt. 2010 gründete er eine Eventagentur. Ab 2016 war er Stellvertreter von Bezirksvorsteher Adolf Tiller. Am 31. Oktober 2018 trat Tiller nach 40 Jahren Amtszeit zurück. Resch wurde zum Bezirksvorsteher gewählt. Bei der Bezirksvertretungswahl 2020 erreichte die ÖVP mit 36,89 % ein Plus von 4,36 %, somit konnte er seine Position als Bezirksvorsteher festigen. Im Juni 2022 folgte Resch Adolf Tiller auch als Bezirksparteiobmann nach.

Politische Besonderheit: Sein Bruder ist der Döblinger FPÖ-Klubobmann Klemens Resch. Auch Tillers Bruder war in der FPÖ in Floridsdorf tätig.

Die Bezirksvorsteher von Döbling

Karl Mark SPÖ April 1945 bis 15.10.1945 Karl Schwendner SPÖ 25.10.1945 bis 11.8.1960 Franz Opfermann SPÖ 11.8.1960 bis 28.10.1965 Franz Weber SPÖ 28.10.1965 bis 11.3.1975 Richard Stockinger SPÖ 11.3.1975 bis 6.12.1978 Adolf Tiller ÖVP 6.12.1978 bis 31.10.2018 Daniel Resch ÖVP seit 31.10.2018

Die BV-Stellvertreter von Döbling