„Dolce Vita” in der Kursana Residenz Wien-Tivoli

Den Sommerbeginn läutet die Kursana Residenz Wien-Tivoli am 20. Juni mit einem besonderen Sommerfest ein. Unter dem Motto „La Dolce Vita“ erwartet Gäste und Bewohner ein buntes Programm mit Live-Musik und italienischer Kulinarik.

Das Leben wie im Süden feiern und genießen

Bei der gemeinsamen Feier für Jung und Alt lädt flotte Musik mit Hits aus den 60ern zum Mitsingen und -tanzen ein. Zur Stärkung geht es in der Verschnaufpause an das reichhaltige Buffet mit italienischen Köstlichkeiten und sommerlich-spritzigen Cocktails. Beim hauseigenen Flohmarkt lassen sich originelle Mitbringsel zum kleinen Preis erstehen und mit etwas Glück zählt man zu den Gewinnern bei der abschließenden Tombola. Ein unvergesslicher und unbeschwerter Tag in geselliger Atmosphäre ist gewiss.

Wohnkomfort für ein geborgenes Älterwerden

Das Sommerfest bietet interessierten Gästen eine gute Gelegenheit, sich ein Bild über den Lebensalltag in der Seniorenresidenz in Meidling zu verschaffen. Komfortables Wohnen mit einer umfassenden pflegerischen und medizinischen Betreuung rund um die Uhr bei Bedarf sorgt für ein Älterwerden in geborgenem Umfeld. Die Leistungen erstrecken sich von betreutem Wohnen über Kurzzeitpflege bis hin zur stationären Pflege.

Sommerfest Kursana Residenz Wien-Tivoli

20. Juni, ab 14 Uhr

Eintritt frei!

Hohenbergstraße 58, 1120 Wien

Tel.: 01/812 88 66 – 0

www.kursana.at/wien/