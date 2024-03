Dolores Schmidinger erhält höchste Auszeichnung

Dolores Schmidinger wurde 1946 in Wien geboren und ist Tochter der Lehrerin Johanna Schmidinger und des Staatsopernsänger Josef Schmidinger, sodass sie bereits früh in Kontakt mit klassischer Musik kam und ihren ersten Klavierunterricht erhielt. Aus den Klavierauszügen ihres Vaters lernte sie ganze Operetten auswendig. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kosmetikerin und besuchte daneben die Schauspielschule Krauss. Dolores Schmidinger spielte zudem nebenbei bei einer Kabarettgruppe der Pfarrjugend mit.

In der Saison 1964/65 holte sie Gerhard Bronner an das Theater am Kärntnertor, bevor Leon Epp sie ans Volkstheater engagierte, wo sie mehr als ein Jahrzehnt dem Ensemble angehörte und unter anderem in den Uraufführungen von Peter Turrinis „Rozznjogd“, „Die Wirtin“ und „Der tollste Tag“ auf der Bühne stand. Seit 1979 spielte sie am Theater in der Josefstadt.

Im Jahr 1970 gab sie ihr Filmdebüt in „Frau Wirtin treibt es jetzt noch toller“, dem weitere Rollen in Film und Fernsehen folgten.

Im selben Jahr begann Dolores Schmidinger zudem Lieder zu schreiben; großen Erfolg feierte sie mit dem Programm „Gurken haben keine Tränen“ im Wiener Konzerthaus.

Ihren Durchbruch als Kabarettistin gelang ihr im Jahr 1990 mit „Mit den Waffe(l)n einer Frau.“, dem zahlreiche weitere Kabarettprogramme folgten, wie „Heil ist geil“ und „Der Versuch der alten Dame“. Zu ihrem 70. Geburtstag präsentierte die Künstlerin ihr Soloprogramm „Einfach Schmidinger eine Rückschau auf 70 Jahre Kabarett in Österreich“.

Seit 2005 führt Dolores Schmidinger auch Regie; sie inszenierte etwa beim Lehár-Festival in Bad Ischl den „Bettelstudent“ von Carl Millöcker, war wiederholt im Simpl als Regisseurin tätig und erarbeitete eine Adaptierung von Elizabeth R. Spiras „Alltagsgeschichten“.