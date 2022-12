Neue Bildungschancen dank alter Computer

„Was nicht mehr brauchbar ist, wird brauchbar gemacht“, unter diesem Motto erhielt das Don Bosco Sozialwerk in Liesing zwölf recycelte Computer. Das Architekturbüro Franz&Sue aus Favoriten musterte diese aus und stellte sie kostenlos zur Verfügung. Der IT-Dienstleister INCO setzte die Geräte ebenfalls unentgeltlich neu auf. Und diese werden in Zukunft Chancen für die Zukunft ermöglichen. „Schon sehr lange möchten wir in unseren Jugendzentren Tonstudios einrichten. Mit den neuen Computern können unsere Besucher kreativ werden und Videos sowie Tonaufnahmen schneiden“, freut sich Geschäftsführerin der Don Bosco Sozialwerk gGmbH Regina Schmid.

EDV-Kurse gesichert

Wann immer es möglich ist, verbessert das Don Bosco Sozialwerk die digitalen Angebote in der Arbeit für und mit jungen Menschen. Auch das Bildungsprojekt des Don Bosco Sozialwerks AMOS profitiert von den Computern. So sind Geräte für EDV-Kurse für die nächsten drei bis fünf Jahre gesichert. Ein weiterer Gewinn: Auch der Nachhaltigkeitsaspekt spielt eine große Rolle. Zwölf Geräte landeten nicht als Elektroschrott am Mistplatz und erhielten damit ein „zweites Leben“, wertvolle Rohstoffe wurden wiederverwendet und eingespart. „Vielen Dank an das das Architekturbüro Franz&Sue und dem IT-Dienstleiter INCO für die wertvolle Spende.“, so Schmid abschließend.

Weitere Infos gibt es unter sozialwerk.at