Vier Tage Party beim Donauinsel Open Air 2024

Österreichs größtes 90’er Open Air Festival powered by Radio Arabella (Einlass 14 Uhr)

…mit den Top Acts Haddaway “What is Love”, Blümchen “Herz an Herz”, Culture Beat “Mr. Vain”, Maxx, 2 Unlimited, Cappella, Ace of Base, Lutricia Mc Neal, Lou Bega und Mark Oh. Moderiert wird hier von dem 90 ́er Moderator schlechthin, Viva Liebling Mola Adebisi und Radio Arabella Moderator Fabian Kotschwar. It ́s my Life – Österreichs größtes 90 ́er Open Air Festival, holt euch die Musik und die Stars der Neunziger zurück auf die Bühne und nimmt euch mit in das Jahrzehnt, welches uns die größten Hits aller Zeiten beschert hat!