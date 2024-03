Donaustadt: Mega-Radhighway in Final-Phase!

Mit der Umgestaltung der Wagramer Straße zwischen Donauzentrum und Kagraner Platz entstehen 109 Grünflächen mit insgesamt 8.100 Quadratmetern und rund 100 neuen Bäumen. Ein 250 Meter langer „Straßenpark“ bringt zudem ein urbanes Park-Feeling in die Straße.

„Zum einen finalisieren wir mit der Verwandlung der Wagramer Straße Wiens 1. Mega-Radhighway und zum anderen schaffen wir wertvolle Grünräume entlang eines aktuell sehr farblosen Straßenzuges im 22. Bezirk“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy: „Mit der Begrünung und den Freiflächen wird die Wagramer Straße attraktiver für alle Menschen, die hier leben und hierherkommen.“

Viel Platz für klimafitte Verwandlung

In der Mitte der Wagramer Straße befindet sich ein unbenützter Gleiskörper, auf dem früher die Straßenbahnlinie 25 gefahren ist. Durch deren neue Streckenführung entsteht hier viel Platz für eine klimafitte Verwandlung. Der Straßenquerschnitt wird ganz neu aufgeteilt: Neben einem vier Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg auf der stadteinwärts führenden Seite – der den Mega-Radhighway vollendet – entstehen Grünflächen und neue Verweilbereiche. Die zwei PKW-Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen bleiben weiterhin bestehen.

Neue Grünflächen und Entsiegelungen

Der Straßenzug wird zu einer klimafitten Oase: Insgesamt werden 8.100 Quadratmeter an neuen Grünbereichen geschaffen und rund 100 zusätzliche Bäume und 60 Hochstammsträucher gepflanzt, die mit Schatten und Kühlung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten werden, die Wagramer Straße klimafit zu machen. Helle Pflasterung in ungebundener Bauweise ermöglicht in Zukunft auf weiteren 8.700 Quadratmetern das Versickern von Niederschlagswasser und erhöht damit den Anteil unversiegelter Fläche.

„Straßenpark“ bringt viel Abkühlung

Eine grüne Lunge sorgt künftig in der Wagramer Straße für urbanes Park-Feeling. Der über 250 Meter lange Straßenpark zwischen Donauzentrum und Steigenteschgasse lädt mit 55 neuen Bäumen und zahlreichen Sitzgelegenheiten schon bald zum Entspannen unter einem schattenspendenden Blätterdach ein. In diesem Abschnitt wird nicht nur der Gleiskörper entfernt, sondern auch die Nebenfahrbahn auf der stadteinwärtigen Seite aufgelassen.

Mehr Abkühlung für heiße Tage

Die Strecke vom Donauzentrum bis zum Kagraner Platz bekommt 24 Mikrofreiräume. An kühlem Nass wird es nicht mangeln: 35 Nebelstelen, elf Trinkbrunnen und sechs Wasserspiele sorgen in der heißen Jahreszeit für Erfrischung entlang der Wagramer Straße. Darüber hinaus erhöhen Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen an den Kreuzungen ohne Ampeln die Verkehrssicherheit für Fußgänger.

Neue, baulich getrennte Radverbindungen

Mit der Finalisierung des Mega-Radhighways entsteht nicht nur der 1,1 Kilometer lange Zwei-Richtungs-Radweg in der Wagramer Straße, sondern es werden auch umliegende Gebiete und Straßenzüge besser an das Radwegenetz angeschlossen. Entlang der Wintzingerodestraße schließt ein 180 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Maurichgasse bzw. zum Lampaweg an den Mega-Radhighway an. Damit haben Schüler eine sichere Rad-Verbindung zum Bernoulligymnasium und zur Hertha-Firnberg-Schule. Der bestehende stadteinwärtige Ein-Richtungs-Radweg in der Wagramer Straße zwischen Kagraner Platz und Am langen Felde wird auf einer Länge von 90 Metern zu einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg verbreitert. Und im Abschnitt von Am Freihof bis Kagraner Platz wird der bestehende schmale Mehrzweckstreifen auf der stadtauswärtigen Seite ebenfalls zu einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg ausgebaut.