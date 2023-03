Kulinarisch-künstlerische Flucht aus dem Winter-Blues

Der Maler Martin Hammerschmid und der Autor Horst Weber brachten etwas Licht in die dunkle Zeit: Vernissage und Lesung in der Osteria Allora – die Bilder sind noch bis zum 17. März zu bewundern.

Gegen den Winter-Alltag

(C) Kunstprojekte: Martin Hammerschmids bunte Aquarelle sind noch bis 17. März zu bewundern.

Die Osteria Allora entwickelt sich immer mehr zu einem kulinarischen Kunst­tempel! Mitte Februar feierte der Maler und Fotograf Martin Hammerschmid in diesem Lokal am Wallensteinplatz im Rahmen der Eventreihe „bilder.worte.töne“ eine gelungene Vernissage: Die bunten Aquarelle zeigen wunderschöne Gegenden in Spanien, Frankreich und Österreich. Dazu las der Salzburger Autor Horst Weber aus seinem Roman „Rote Schatten. Anatomie einer Reise.“ Somit konnten die Gäste ein wenig dem grauen Winter-Alltag ­entfliehen. Hammerschmid ­präsentierte deshalb ganz bewusst ausnahmslos sommer­liche Landschaften: Postkartenmotive als Mittel gegen die allgemeine Niedergeschlagenheit, die gerade in dieser Jahreszeit vermehrt zu spüren ist. Die aufmunternden Bilder sind noch bis 17. März in der ­Osteria Allora zu bewundern.

Geboren in Karlsbad

Der in Karlsbad geborene Horst Weber, sudetendeutscher Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte den Schmerz der Flucht am eigenen Leib ­erlebt. Seitdem fühlt er sich ­diesen Menschen besonders verbunden.